敦马影响力有限！拉菲兹：土团党无法掀马来海啸

拉菲兹认为，新加入希望联盟的土著团结党，不会掀起马来海啸。-M中文网-（沙登31日讯）公正党副主席拉菲兹认为，新加入希望联盟的土著团结党，不会掀起马来海啸。

拉菲兹也是“政策措施研究中心”（INVOKE）创办人兼公正党班丹国会议员，他昨晚出席选区重划论坛时，发表上述言论。

“若你问，土团党会掀起马来海啸吗？不会！”

“凭希盟总裁敦马哈迪的影响力，足以扭转乾坤？不会！”

“其实，马来人很早以前就心存不满，但这种愤怒情绪只出现在城市地区和半城市地区，因为这两个地区的马来人，被迫承担汽油费和面对百物涨价问题。”

“乡村马来人就影响不大，因为他们没开车，也不用缴过路费；至于物价方面，渔民获得相关补贴。”

他说，对城市马来人而言，无论有没有土团党、国家诚信党、伊斯兰党，他们都会很想打倒国阵，这全因消费税问题。

“所以说，若我们（希盟）赢了，我们要颁两个奖，第一是感谢消费税，第二是首相拿督斯里纳吉的夫人罗丝玛。”

他说，现在的问题是，单靠调动城市选民，不足以让希盟胜利，希盟还是会“输少”（Kalah tipis），即在半岛的半城市地区，失15%至20%议席。

“半城市地区的选区有哪些？例如柔佛的居林万拉峇鲁（Kulim Bandar Baharu）、吉打港口、加央、麻坡、礼让（Ledang）。”

“若是新山和巴西古当，不论怎样，国阵都会输，因为这两个是城市选区。”

“当它把乡村地区搬进来，情况就会不同了，如士基央、峇株峇辖、四加亭等，这些地区就有土团党，土团党帮了希盟很多，它拉了2%至3%的全新马来票。”

他还说，这是希盟其他盟党无法做到的，首先，这2%至3%的马来票原本是对巫统忠心耿耿；其次，对他们谈百物涨价和生活费课题，是不够的，还要考量到宗教和马来人地位。