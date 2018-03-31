纳吉：延续敦拉萨捍卫乡区人民的斗争

首相纳吉表示，身为敦拉萨后代，他将延续先父捍卫乡区人民的斗争。-Yusof Mat Isa摄-（北根31日讯）首相拿督斯里纳吉表示，他要将先父、前首相敦拉萨捍卫乡区人民包括垦殖民的政绩，作为他治国斗争的方向。

他说，先父相当关切联邦土地发展局（FELDA）和联邦农业销售局（FAMA），他想延续这个政绩。

纳吉也是北根国会议员，他今天出席“节约厨房开支”活动时说：“先父逝世前嘱咐，需维持垦殖民区的模式，以提醒各造，包括我自己，联邦土地发展局和乡区发展是他的斗争基础。”

“因此身为后代，我们必须延续他的斗争，我知道我们不只是为他祈祷，他也希望他的斗争延续。”

“与此同时，我们也要再计划，因为现在的世界和1960年代及1970年代不同。”

“现在的环境可能改变，但是我们的斗争精神和价值一点都没有改变……反之，我们继续这项斗争。”

出席上述活动者包括联邦农业销售局主席丹斯里峇达鲁丁、乡区、农业及农基工业委员会主席拿督斯里沙菲克、联邦土地发展局彭亨州事务主席拿督斯里阿布巴卡等。

纳吉说，为了捍卫垦殖民，政府和中国和印度政府保持良好联系，出口棕油到这个两个国家。

“如果中国购买13亿令吉棕油，印度购买10亿令吉棕油，棕油价格将上升，谁会受益？当然是垦殖民，因为收入将增加。”

“不过我们听说反对党赢得大选将取消和中国的合约，如果这样，中国不会购入我国棕油。”

“如果发生这种事情，棕油价格会下降，垦殖民将受苦。不过在我的领导下，政府将继续斗争，因此我们应该继续支持国阵政府。”

纳吉说，这和曾领导我国的“成熟”领袖不同，后者没有想要捍卫乡区人民的命运。

“我在他领导下工作已久，知道他的性格……我可以逐一读出，他不曾要协助乡区人民，不是我自夸，但是我现在做的比那位领袖好。”