消息：印度政府要求大马引渡查基尔回国

查基尔被指目前匿藏在大马，所以印度政府要求大马当局协助引渡前者。-马新社-（吉隆坡31日讯）印度政府已正式要求大马当局，将印度籍传教士查基尔引渡回国。

《印度时报》引述消息来源报导指，在印度国家调查局（NIA）完成收集证据和拟写控状（charge sheet）等程序后，印度外交部已向大马当局提出引渡查基尔的要求。

报导指，吉隆坡一家法庭或将负责审理引渡查基尔案件，且大马也曾表示愿意提供援助，将查基尔遣送回国。

副首相拿督斯里阿末扎希早前指，如果印度有要求大马将查基尔遣送回国，我国会答应，但是 印度没有提出有关要求 。

报导也指，印度国家调查局设立了一个特别法庭，以受理查基尔的案件；而后者也将在“非法活动（防范）法令、犯罪阴谋和促进不同宗教群体之间仇恨”的罪行下被控。

官方消息说，一旦大马法庭审理引渡查基尔的案件，印度将提供有关查基尔散播仇恨的演说光碟给予检察官。

“这是一个有力的证据，证明查基尔利用其非政府组织，即伊斯兰研究基金和Harmony Media公司，进行反国家活动。”

查基尔纳益因涉嫌散播恐怖主义和洗黑钱而被印度政府通缉；去年5月，印度国家调查局向国际刑警组织申请“红色通缉令”，让查基尔纳益正式成为国际通缉犯。

随着2016年7月发动孟加拉国恐袭的极端分子声称，曾受到查基尔纳益的教义演讲所启发后，查基尔纳益就逃离了印度。

查基尔纳益相信目前匿藏在大马，他甚至在5年前就获得大马永久居留证。