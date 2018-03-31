选委会：即日起可下载选区重划报告副本

选区重划报告已获国家元首御准，并已颁布宪报，本月29日起生效。（吉隆坡31日讯）即日起，公众可从选举委员会的网站，下载国会下议院于本月28日通过的选区重划报告副本。

选委会主席丹斯里莫哈末哈欣说，国家元首已御准上述报告，并已颁布宪报，本月29日起生效，符合联邦宪法第13列表第2部分第12条文。

他今天发表文告说，公众可从今天起，在选委会网站 www.spr.gov.my 下载上述报告。

他说，随着颁布宪报，在1958年选举法令第7（1）及（2）条文下，选委会进行更新投票区工作，30日颁布宪报。