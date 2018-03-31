选区重划冲击13国席选情 拉菲兹：希盟还是会赢！

拉菲兹说，尽管国阵能重划选区，但无法控制新登记的选民投票意向。-M中文网-（沙登31日讯）据亲公正党智库“政策措施研究中心”（INVOKE）分析，刚刚宪报颁布的选区重新划分，只是影响希望联盟一小部分的议席，且国阵不会因为选区重划，而在第14届大选旗开得胜。

INVOKE创办人兼公正党副主席拉菲兹说，很多人都以为由选举委员会制定的选区重划报告，会对国阵政府有利，其实不然。

“根据分析，只有13个国会议席因选区重划，而受到影响。这些选区的马来选民数量增加，同时也减少了非马来人选民。”

“这13个最受影响的议席分别是双溪毛糯（旧名：梳邦）、加埔、汉都亚再也（旧名：武吉卡迪）、乌鲁冷岳、敦拉萨镇、红土坎、武吉干当、万宜（旧名：沙登）、班底谷、怡保东区、莎阿南、白沙罗（旧名：八打灵再也北区）、丹绒比艾。”

拉菲兹说，最受影响的选区是加埔，因为马来选民增加了15.4%，而非马来选民则减少12.5%。-M中文网-他说，最受影响的选区是加埔，因为马来选民增加了15.4%，而非马来选民则减少12.5%。

他补充，选区重划只影响雪州，其他州属没太大变动，并指尽管如此，希盟还是处于优势。

拉菲兹说，最让他讶异的是，在选区划分中，竟然看到国阵巫统选区，即笨珍出现选民变动。-M中文网-不过，他说，最让他讶异的是，在选区划分中，竟然看到笨珍（Pontian）的马来选民减少3.9%，非马来选民增加了3.5%。

“这个选区是谁的？国阵巫统（国际贸工副部长）阿末玛斯兰的，其他受影响的选区都是行动党和公正党议席，突然冒出一个巫统，这很耐人寻味。”

行动党是最大赢家

“在第13届大选，阿末玛斯兰的多数票是1万1000张，可能国阵对他很有信心，就算少了3.9%的马来票，都还能稳赢吧。”

拉菲兹昨晚出席选区重划论坛时，还指选区重划的最大赢家，其实是行动党。

他说，从选民结构角度来看，大家都知道，将大量的非马来选民分配到原本就已经是非马来选区，只会强化该选区的特色，即非马来选区。

他认为，虽然一些选区有马来选民激增、非马来选民数量减少的迹象，但希盟还是能以轻松姿态获胜。

拉菲兹认为，尽管选区重划，希盟还是能以轻松姿态获胜。-M中文网-“选区重划看似对国阵有利，但雪州选民的投票意向也有所改变，因此选区重划不会令到议席输给国阵，最多只是减少希盟的胜算。”

不过，他说，从13个受影响的国席中，只有莎阿南、武吉干当和丹绒比艾会从“险胜”（Menang tipis）变成“输少”（Kalah tipis）。

他还说，尽管国阵能重划选区，但无法控制新登记的选民投票意向。

“最新民调显示，马来选民对希盟的支持提高，而胜算方面的预测是，在半岛，希盟共计89席、国阵76席、伊党零席。”

INVOKE是在今年3月26日至27日，透过电访方式，进行这项民调，受访者人数是超过1500人，主要了解选民在第14届大选的投票意向。