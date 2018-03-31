希盟演讲万人空巷 沙烈：人潮不等于选票！

希盟宣称日前在吉打的演讲人潮汹涌，是马来海啸的端倪。-图取自行动党面子书-（吉隆坡31日讯）通讯及多媒体部长拿督斯里沙烈赛益表示，反对党不应该认为那些出席他们政治讲座的人潮，定能在第14届大选中转化为选票，让他们胜选。

沙烈昨晚在其部落格，针对行动党居銮国会议员刘镇东宣称希望联盟前晚在吉打莪占必叻（Guar Chempedak）的演讲获约1万5000人出席，是马来海啸端倪的说法，如是指出。

沙烈表示，反对党的问题就是喜欢“在鸡蛋未孵化前计算鸡”，指他们将出席讲座的人数理所当然地视为选票，实际上事实并不是这样。

他列举过去的机场补选指出，当时反对党的演讲同样出现万人空巷的情况，但最终的补选成绩却是国阵胜出。

例如，在2000年彭亨州桑岗（Sanggang）州议席补选，反对党的演讲人潮汹涌，以至交通堵塞数英里长，当时的首相敦马哈迪还作出回应。尽管如此，他表示，伊斯兰党的候选人最终还是败给巫统候选人。

沙烈指出，同样的情况2004年发生在玻璃市英特拉卡秧岸（Indera Kayangan）的州席补选。

“当时有约3万人出席公正党的演讲，而当时玻璃市州务大臣拿督斯里沙希旦的活动，只有约300人出席，但最终公正党候选人依然输给马华。”

他表示，更近期的两个例子是江沙和大港补选。同样是反对党候选人败给国阵候选人。

“自1990年，反对党一直被告知，勿以人潮来计算选票，但他们从来不理会。”

“或许只要第14届大选结束及选票计算后，他们可能才会明白。”