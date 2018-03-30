选区重划影响公正党议席 拉菲兹：三角战仍有胜算

拉菲兹认为，即使碰上选区重划，但希盟仍有赢得政权的机会。 -Miera Zulyana摄-（吉隆坡30日讯）公正党副主席拉菲兹指出，尽管选区重新划分报告已 在宪报上颁布 ，希望联盟仍有机会在来届大选赢得执政权。

他说，虽然重新划分的选区有利于国阵，但希盟“仍然有机会”在与伊斯兰党的三角战中赢得选票。

“国阵必定会赢得特定的选区，这点我们必须承认，且我们也不能做任何事情，但我们还有其他的混合选区。”

“在这之前，马来选票仅会投向国阵或是反对党；然而，现在加入了伊党，马来选票将会被分散。”

“但是这也意味着，我们仍有机会赢得部分选票。”

他昨晚出席一项筹募晚宴时，如是指出。

他举例，班底谷（Lembah Pantai）也属于是混合选区，而希盟仍有争取胜利的机会。

选区重划不合理

不过，公正党宣传局主任法米认为，随着选区重划，班底谷将会有很大的变化。

“现在的班底谷已不是我们之前所了解的选区了，在选区重划后，表明数字是增加了800名选民，但深入了解就会发现这选区也涵盖了至少1万名警员的选票。”

“我们对武吉阿曼（Bukit Aman）选区一无所知，而我们多年来一直热爱的十五碑（Brickfields）选区，现在已不在我们的范围内。”

他说，选区重划导致班底谷的选民人数比例，从原本有56%马来选民、22%华裔选民和19%印裔选民，演变成有62%马来选民、19%华裔选民以及16%印裔选民。

“马来选民就增加了6%，而华裔和印裔选民就减少了3%。”

“这数字或许看起来很小，但若要赢得选票，这改变将带来很大的影响。”

他也指出，选委会将武吉阿曼纳入班底谷选区的决定是违宪的，因该区域从地理上来看是分开的。

“基本上，人民要从班底谷前往武吉阿曼，必须要进入泗岩沫（Segambut）、士曼丹路（Jalan Semantan）和大使路（Jalan Duta），而这样已经过了（泗岩沫区国会议员）林立迎地区了。”

“或是有另一途径，即是从班底谷绕过武吉免登（Bukit Bintang），这已经是不同的选区，这一点都不合理。”

他续说，选委会并没有公平地划分选区，因很显然在特定州属里，最大选区和最小选区的选民人数不成正比。

净选盟2.0前主席玛丽亚陈也表示，选区重划对反对党带来很严重的影响。

“行动党灵北区国会议员潘俭伟现在必须要加倍工作，因为他必须要照顾15万选民。”

八打灵再也北区将易名为白沙罗，而在选区重划后，该地区成为半岛最多选民的选区，即多达15万439人；而在这之前，该选区只有8万4456名选民。

“或是在梳邦选区（新名：双溪毛糯），现任国会议员西华拉沙或可能失去其议席，因为已划分的选区可以看见不一样的人口数据，即增加了更多的马来选民。”