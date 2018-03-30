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只要有可疑就可搜查！宗教局：我们上门抓人无需庭令

综合报导

Friday March 30, 2018
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西蒂卡欣因为阻止宗教局官员擅闯私人活动，被控阻碍公务员执法。-M中文网-西蒂卡欣因为阻止宗教局官员擅闯私人活动，被控阻碍公务员执法。-M中文网-（吉隆坡30日讯）人权律师西蒂卡欣被控阻碍公务员执法案：来自联邦直辖区宗教局（Jawi）的调查官西娣诺吉翰指出，只要宗教局怀疑任何活动或场所有违反伊斯兰教义的行为，当局可以在没有搜查令或庭令的情况下，闯入有关建筑物进行调查。

她指出，当局是在1997年联邦直辖区伊斯兰刑事程序法典第2条文，拥有上述权力。

不过该条文也阐明，官员必须经过初步的调查后，确定有人违反伊斯兰法律，而且所犯罪行可被判处1年以上监禁后，才可以在无庭令的情况下进行搜查。

西娣诺吉翰是针对主控官哈菲扎的发问，向法庭这么说。

她说，宗教局是接获他人的投报，指有男人打扮成女人进行选美比赛，因此才到活动现场调查。

“我们是受到公众的投诉，要求我们前去调查，而上述行为已经违反联邦直辖区伊斯兰刑事犯罪法，那就是男性在公共场合打扮成女性，进行不道德的行为。”

联邦直辖区宗教局是在去年4月3日，突袭在吉隆坡万丽酒店举办的一场活动，声称那是跨性别人的选美比赛，违反伊斯兰教义。

当场被逮捕者包括西蒂卡欣，然而西蒂卡欣声明她受邀出席那场闭门慈善活动，而且宗教局官员在闯入会场后，并没有表明取缔行动的原因，然后就将所有人带走及扣留，这是违法的逮捕行为。

人权律师西蒂卡欣事后成功申请庭令，指示联邦直辖区宗教局提供闯入“私人活动”，并逮捕她的官员资料，然而她较后就被控阻碍公务员执法。

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