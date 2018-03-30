挑战拉惹侬仄！努鲁依莎：来班底谷跟我较量！

努鲁依莎或不再守土班底谷，不过，她依然向拉惹侬仄下战书。-Miera Zulyana摄-（吉隆坡30日讯）公正党班底谷区国会议员努鲁依莎，挑战巫统班底谷区部主席拿督斯里拉惹侬仄，上阵班底谷。

努鲁依莎也是公正党副主席，她或不再在该议席守土；不过，她依然向拉惹侬仄下战书。

努鲁依莎昨晚在陆佑路中国华文小学举办的班底谷希望联盟筹款活动上，发表上述言论。

“若你也在这一区，你能解决班底谷人民所有问题，这真的很好，但请公平竞争。”

“也请给我同样待遇，移除所有7800邮寄选民，让我们一对一较量。”

在2013年大选，尽管败给努鲁依莎，拉惹侬仄依然经常到访班底谷选区，为不少城市穷人提供援助。

一些居民说，他们见到拉惹侬仄的次数，比见到原任国会议员的次数更多。

尽管如此，努鲁依莎否认忽略班底谷选民，并坚称在资源有限的情况下，已为选民做到最好。

“我们竭尽所能。我们的办公时间为每周5天，且过去5年，补习中心都在运作，我们还有食物券计划。”

“可能我没花太多时间在推翻大型项目，如Taman Rimba Kiara，也没拿到国会议员应有的拨款，不然，我能帮到更多人。”

据了解，敦依斯迈花园（TTDI）的居民之前发动和平请愿，反对发展商在该花园绿肺加拉森林公园（Taman Rimba Kiara）内兴建高层公寓。