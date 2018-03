女性禁用麦克风说话？哥打峇鲁市议会被指害女司仪丢饭碗

阿米拉艾达在推特诉苦,获得网民的同情。-图截自推特-(吉隆坡30日讯)巫裔女司仪在哥打峇鲁主持活动时,被哥打峇鲁市议会以女性声音也是“羞体”(aurat)的一种,所以不能使用麦克风说话,被迫白白丢失工作。

该名司仪是阿米拉艾达(Ameera Aida),她在推特上讲述事发经过时,依然感到很不忿,而且对哥打峇鲁市议会十分失望。

她说,她在哥打峇鲁的司仪工作长达5天,结果因为有关禁令,工作被缩短至两天。

据了解,她负责的活动是儿童活动,而且是室内的;她主持节目的时候有戴头巾,身穿宽松的衣服。

“你们说女性不可以用麦克风,因为女人的声音是羞体,所以你想要阻止他人被雇佣?甚至断我的衣食?”

她说,当时接到上述消息时,感到十分愤怒,而她的客户更吓坏了,她无奈被迫停止司仪工作。

“我已经预订及支付飞机票以及住宿,我的客户也做了很多功夫确保活动顺利进行。我是投放了很多时间与金钱来准备,现在结果是这样。”

阿米拉艾达说,她从事司仪工作已经6年了,走透全马各地包括丹州。

“我只是想要符合教义地寻找生计。很失望,活动被取消,不再受雇,这些全都是我们这些自由司仪的血汗钱,为何要这样?”

她质疑市议会援引什么法律来阻扰她工作,因为只有上苍可以决定她的生计。

“我没有做什么对不起丹州人的事,绝对尊重所有丹州人,丹州人很友善,即使我是个外地人。”

“事发后,我整晚都很沮丧,向一些叔叔阿姨吐露我的遭遇,他们都替我感到不值。”

她补充,她的客户也有聘请过非穆斯林女性当司仪,但没有被阻止,只是活动期间被开罚单,原因是有人教小孩跳“鸡舞”。

“或许因为这样,今年当局监督得特别严厉,虽然没开罚单,但是就司仪遭殃。”

网民哈金回复阿米拉说,他已经参阅了哥打峇鲁市议会的羞体与端正衣着条例,并没有发现“女性声音”属于羞体的相关条文。

网民Amr也说,如果女性不能够使用麦克风来工作的话,那么所有女演说家、励志演说者、教师、讲师等,都因此丢饭碗。

针对阿米拉的遭遇,曾担任首相署部长并掌管法律事务的拿督再益依布拉欣认为,阿米拉应该请律师入禀法庭挑战有关禁令,包括起诉涉及者索回损失。

My 5-day emcee job in Kota Bharu got cut short to 2 days because the @mpkotabharu prohibits malay women from emceeing. It was a kids' event. Indoors. And I wore hijab and loose crew tshirt.



Clients were horrified. Their hands are tied. I am now on a bus back to KL.



(thread)