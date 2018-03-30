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女性禁用麦克风说话？哥打峇鲁市议会被指害女司仪丢饭碗

综合报导

Friday March 30, 2018
10:35 PM GMT+8

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阿米拉艾达在推特诉苦，获得网民的同情。-图截自推特-阿米拉艾达在推特诉苦，获得网民的同情。-图截自推特-（吉隆坡30日讯）巫裔女司仪在哥打峇鲁主持活动时，被哥打峇鲁市议会以女性声音也是“羞体”（aurat）的一种，所以不能使用麦克风说话，被迫白白丢失工作。

该名司仪是阿米拉艾达（Ameera Aida），她在推特上讲述事发经过时，依然感到很不忿，而且对哥打峇鲁市议会十分失望。

她说，她在哥打峇鲁的司仪工作长达5天，结果因为有关禁令，工作被缩短至两天。

据了解，她负责的活动是儿童活动，而且是室内的；她主持节目的时候有戴头巾，身穿宽松的衣服。

“你们说女性不可以用麦克风，因为女人的声音是羞体，所以你想要阻止他人被雇佣？甚至断我的衣食？”

她说，当时接到上述消息时，感到十分愤怒，而她的客户更吓坏了，她无奈被迫停止司仪工作。

“我已经预订及支付飞机票以及住宿，我的客户也做了很多功夫确保活动顺利进行。我是投放了很多时间与金钱来准备，现在结果是这样。”

阿米拉艾达说，她从事司仪工作已经6年了，走透全马各地包括丹州。

“我只是想要符合教义地寻找生计。很失望，活动被取消，不再受雇，这些全都是我们这些自由司仪的血汗钱，为何要这样？”

她质疑市议会援引什么法律来阻扰她工作，因为只有上苍可以决定她的生计。

“我没有做什么对不起丹州人的事，绝对尊重所有丹州人，丹州人很友善，即使我是个外地人。”

“事发后，我整晚都很沮丧，向一些叔叔阿姨吐露我的遭遇，他们都替我感到不值。”

她补充，她的客户也有聘请过非穆斯林女性当司仪，但没有被阻止，只是活动期间被开罚单，原因是有人教小孩跳“鸡舞”。

“或许因为这样，今年当局监督得特别严厉，虽然没开罚单，但是就司仪遭殃。”

网民哈金回复阿米拉说，他已经参阅了哥打峇鲁市议会的羞体与端正衣着条例，并没有发现“女性声音”属于羞体的相关条文。

网民Amr也说，如果女性不能够使用麦克风来工作的话，那么所有女演说家、励志演说者、教师、讲师等，都因此丢饭碗。

针对阿米拉的遭遇，曾担任首相署部长并掌管法律事务的拿督再益依布拉欣认为，阿米拉应该请律师入禀法庭挑战有关禁令，包括起诉涉及者索回损失。

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