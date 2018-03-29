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用“马来海啸”洗华人脑！郑联科：火箭只想剿灭马华拥抱巫统

综合报导

Thursday March 29, 2018
02:25 PM GMT+8

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郑联科指马来海啸根本不会发生，行动党只想洗脑华人，以保住自己的议席。-Choo Choy May摄-郑联科指马来海啸根本不会发生，行动党只想洗脑华人，以保住自己的议席。-Choo Choy May摄-（吉隆坡29日讯）马华宗教和谐局主任拿督斯里郑联科抨击，行动党心知他们一直所吹嘘的“马来海啸”在来届大选绝不会发生，他们真正的计谋只想剿灭马华，拥抱巫统！

郑联科指出，反对党一直宣称来届大选将掀起“马来海啸”并让希盟赢得政权，然而这个美梦已经破灭。

“我们可以发现，一直以来在吹嘘‘马来海啸’的都是行动党的议员如刘镇东、林吉祥、王建民。唯一一个提及‘马来海啸’的马来议员只有拿督再益依布拉欣，他也同样是来自行动党。”

“很显然的，这是行动党要继续稳住华人票而精心策划的一场计谋。然而，根据公正党副主席拉菲兹所资助的非政府组织Invoke向10万4340名全国民众进行的电话访问民调显示，巫统仍获得40%的马来票支持，而希盟仅有21%。伊党获得的支持率是25%，也比希盟来得高。”

他表示，这就是行动党典型的纳粹式宣传伎俩，最终就是要洗脑华裔支持者，让他们相信存在“马来海啸”。然而私底下，许多行动党领袖已经承认了马来海啸不会发生。Invoke的民调已经证明，他们缺乏马来人的支持，不会掀起任何海啸。

“随着年轻人在来届大选呼吁投废票或抵制大选的热潮越演越烈，我无法理解希盟所谓的‘马来海啸’会如何成形？此外，有14%巫裔表示将放弃投票，另有25%会投支持离开希盟的伊党，行动党一直所吹嘘的‘马来海啸’到底在哪里？”

“此外，来自智库达鲁依山研究所（INSTITUT DARUL EHSAN）及雪州大学（Unisel）的副校长拿督莫哈末礼端在去年9月也有同样的论述；莫迪卡民调中心主任依布拉欣苏菲安（Ibrahim Suffian）也表示，即使国阵遭到反对，人民也会转投伊党而不是希盟。”

“因此，为何行动党仍试图洗脑人民说‘马来海啸’会发生？很显然的，行动党是在试图稳固自己的支持者，让他们相信仍有机会改朝换代，以保住自己的议席。”

“行动党知道希盟不仅因为缺乏方向和内部凝聚力而陷入困境，而且投废票运动也正在越演越烈。如果马哈迪或诚信党无法取代跟随伊党而去的25%马来支持者，他们就将失去一切。”

他指出，行动党和希盟失算在于接受马哈迪主义的复辟，并将他重新包装成他是一个改邪归正的人，如同将原则和灵魂都出卖给了敦马，此举已经令选民对他们失去信心。

“行动党和希盟与土著团结党和诚信党合作后，也失去了昔日支持伊党的马来人票，因为这两党都没有获得广泛的支持。”

”这点可以从净选盟集会的低出席率、雪州无法收集10万选民签名以反对选区重划及反盗贼统治集会的惨淡反应得知。”

“废票运动成员哈菲兹（Hafidz Baharom）之前曾说过，不会出现另一个华人海啸，或者马来海啸，或者青年人海啸。反风都在退潮，这就是为什么行动党一直在鼓吹‘马来海啸’，以保住他们的位子。“

”在达到骗取华人票上当，剿灭马华和民政党的政治计谋后，行动党就可以像之前拥抱敦马、慕尤丁、安华和哈迪阿旺那样拥抱巫统了，何乐而不为？”

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