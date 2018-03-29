班迪卡当林吉祥“透明”！诺奥玛戏称国会“有鬼”

林吉祥（中）希望议长说清楚，他到底是被禁足一天还是6个月。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡29日讯）国会下议院议长丹斯里班迪卡昨天向行动党国会领袖林吉祥发出禁足令后，林吉祥今天依然顺利进入国会议会厅，但班迪卡却对他视而不见，当他是“透明人”。

城市和谐、房屋与地方政府部长丹斯里诺奥马更戏称国会“有鬼”，称他没有“看到”林吉祥，只是听到他的声音。

事缘2018年半岛选区重划报告昨天在提呈国会下议院寻求辩论通过时，引起朝野议员舌战，行动党振林山区国会议员林吉祥因质疑班迪卡禁止这份报告在提呈前不可公开，因此被班迪卡训斥并被逐出议会厅，同时被禁足国会6个月。

不过在午休后复会时，林吉祥依然获准进入议会厅，更参与了选区重划报告的表决，但在较后发现他的 反对票并没有被计算在内 。

林吉祥指出，他自己也不清楚有没有被禁足，“我不但还留在议会厅，还被允许发言，那我究竟有没有被禁足？”

到了今天早上，林吉祥依然顺利进入议会厅，而巫统士兆国会议员拿督仄莫哈末祖基菲里见状，随即要求班迪卡厘清林吉祥的禁足令。

他说：“昨天，丹斯里（班迪卡）已经决定下令振林山（国会议员）出去，而今天他还在这里。这是不恰当的行为。”

在野党国会议员则起身反击，导致议会厅陷入骂战。

骂战平息后，班迪卡表示，他昨日已向林吉祥发出禁足令，但对方不听从，他也不会再发出新指令。

他说：“如果议长已经指示这位顽固的议员出去，我将选择闭上眼睛。我没有看见他在里面。”

“他不能参与，他不能讲话。等下如果发生什么，我会耐心地坐着等到您们都满意为止。议长和我的副手都会闭上眼睛。”

随后，议会厅继续进入辩论时段，国阵丹绒加弄国会议员诺奥玛起身准备发表辩词，此时林吉祥起身追问班迪卡有关他的禁足令，“我想知道，请说清楚到底是（禁足）一天还是6个月。”

对于班迪卡无视林吉祥的存在，诺奥马则趁机揶揄林吉祥是“鬼”。

他表示：“我在议会厅23年了，这把声音我很熟悉，但是我没看见人。可能是鬼，因为只有鬼才听不懂语言，人类都明白语言的。”

此言立即引发在野国会议员不满，纷纷抗议诺奥玛使用“鬼”的字眼，使议厅再次陷入骂战。