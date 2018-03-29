欢庆成立33周年回馈顾客！Sharp指定商品折扣33%

马来西亚夏普（Sharp）公司配合成立33周年，将举办提供33%折扣的促销活动。 -路透社-（吉隆坡29日讯）马来西亚夏普（Sharp）公司将在未来33天内，展开33周年庆纪念活动，为大马顾客提供高达33%折扣的优惠。

相关活动是为了庆祝该公司在我国营运33周年，也藉此答谢忠实顾客。

大马夏普发表声明指出，相关优惠活动将从3月29日至4月30日举行，而顾客购买全国授权经销商的指定产品时，都可享有折扣优惠。

大马夏普销售与服务私人有限公司董事总经理Tadashi Ohyama指出，为了纪念这历史性的时刻，以及回报所有大马人，我们将推出特别消费活动、33周年纪念活动，或是回馈大马顾客的活动。

声明也指，在这期间，该公司也会举办“幸运33”竞赛，即消费超过1000令吉的购物者，将有资格参与幸运抽奖活动。

声明说，最后会有33位幸运儿，能以仅33令吉的价格，购买到一部60英寸的4K智能电视机、一部800升冰箱，或是一架冷气机。

“夏普也会在活动期间，在巴生谷举办数场巡回，其中包括从3月30日至4月1日，在莎阿南实达城市会展中心的Modern Living举办的巡回活动。”

“从4月5日至8日，在吉隆坡太子贸易中心和马六甲国际贸易中心，也会同时举办上述巡回活动。”

“夏普也会在隆市购物商场中举办巡回活动，其中包括谷中城（4月13日至15日）、绿野购物广场（4月20日至22日）以及吉隆坡会展中心（4月26日至29日）。”

另外，声明也表示，从4月1日起，大马夏普销售与服务私人有限公司的业务，将全部转移至大马夏普电子私人有限公司。

声明说，这是该公司在数个月前就开始展开的内部重组举措之一，而夏普电子私人有限公司现在将会承担和执行大马夏普的所有销售和服务业务。

“东盟市场的巨大潜能，已被视为是夏普公司的增长动力。”

“而大马则处在东盟的策略性位置，这经济蓬勃、有持续发展、高生活水平及富裕社会的国家，对夏普而言是一个非常重要的国家。”

“大马预计将会是引导我们公司东盟地区业务顺利拓展的主要国家，所以我们在大马的业务也将为了迈向这方向，而有所调整。”