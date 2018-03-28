总议席数量不变！选区重划报告建议半岛12个国28州席易名

选区重划报告只是建议更改一些议席的名称，不过就保留议席的原本数量。-马新社-（吉隆坡28日讯）选举委员会在选区重划报告中建议，更改马来西亚半岛12个国会议席和28个州议席的名称。

选委会也建议，半岛国州议席的数目保持不变。

换言之，第14届全国大选的国会议席数目将维持222席，以及总州议席则维持587席。

不过，砂拉越的82个州席将不会在第14届大选出现竞选，因为该州已在2016年5月7日举行过州选。

含4项建议的选区重划报告今日提呈下议院，这些建议涵盖半岛的所有州属，包括联邦直辖区吉隆坡、布城和纳闽。

更改名称的建议只是将旧拼写，更改至新拼写，以及其他方面的更改包括易名，如万宜国会选区，它原称沙登国会议席。

选区重划的研究是援引联邦宪法第113条款展开，并以宪法内的划分原则和程序为基础。

最后一次的选区重划研究是在2003年展开，根据宪法，必需至少相隔8年展开一次这方面的研究。

选区重划报告指出，研究的标准是依据选区的地理和地形、涉及选区的发展水平、人口统计、居民密度和选民人数，以及基建如道路和通讯系统。

整体上，在接获的1685份陈述书中，其中的600份已展开听证会。

所接获的抗议包括投票区由这一区迁移至另一区，以及选民人数的差距。

选委会接纳一部分的抗议陈情书，并否决其中的一部分，理由是要维护地方社区关系，以及减少选区之间的选民人数差距。

选区重划研究是由2016年9月15日起透明的展开，也就是通过重划通知书、展示、建议、陈述书，以及听证会的程序。

报告指出，半岛的选民人数是1130万名，若要准确的数字，根据2016年5月13日和2016年9月6日在宪报上公布的选民册，选民人数为1137万9352名。