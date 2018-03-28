选区重划雪州影响最大 灵北易名白沙罗选民逾15万

政府提呈选区重划报告，而雪州议席变化最大。 -Saw Siow Feng摄-（吉隆坡28日讯）政府今日在国会下议院提呈选区重划报告，从最终的报告中可见，雪州数个城市国会选区的选民人数，将会有大幅度的增加。

一旦国会通过上述报告，那雪州将会产生一个多达15万名选民的选区。

这由选举委员会花费两年时间来准备的报告，主要是提出重划雪州选区边界的建议，其中有5个国会议席，和9个州议席易名。

而第二影响最大的州属则是柔佛州，该州共有2个国会议席和8个州议席易名。

该报告并没有建议增设任何国席和州席，这意味着选区重划动议无需获得国会下议院三分之二多数，而是简单多数票，即可通过。

雪州5个遭易名的国席分别是八打灵再也南区（新名：八打灵再也）、格拉纳再也（新名：梳邦）、梳邦（新名：双溪毛糯）、八打灵再也北区（新名：白沙罗）以及沙登（新名：万宜）。

若选区重划动议通过，雪州白沙罗选区将成为半岛最多选民的选区，即多达15万439人，而在这之前，该选区只有8万4456名选民。

而其次则为雪州万宜选区，即从原本的13万9013人，增至14万6168人。

八打灵再也选区选民人数，也将从原本的7万8404人，增至12万9363人；而梳邦选区从原本的10万1603人增至12万8330人。

此外，巴生选区的选民人数也会有大幅度的增加，即从9万8000人，增至13万6222人。

不过，双溪毛糯选区的选民，则是从原本的12万9846人，下降至7万3448人。

雪州此次的选区重划，最终报告几乎采纳了首轮公布的选区重划报告建议，但在首轮报告中，原本只有6个州议席易名的建议，已更改至9个州议席。

9个易名的州议席包括峇都喼（新名：双溪杜雅）、千百家（新名：班丹英达）、万宜（新名：双溪拉玛）、百乐镇（新名：万达镇）、哥打阿南沙（新名：圣陶沙）、双溪槟榔（新名：巴生新镇）、斯里安达拉斯（新名：双溪甘迪斯）、太子园（新名：哥打哥文宁）、直落拿督（新名：万津）。

上述遭易名的雪州国席和州席目前是属于希望联盟和伊斯兰党议员的选区。

其他州属则只有微小的变化，除了柔佛州之外，因行动党国会领袖林吉祥目前所在的选区——振林山，也将易名为依斯干达公主城；该选区选民人数也将从11万4000人增至11万9000人。