Grab与Uber合并前景未明 司机彷徨顾客观望

Uber被Grab收购的消息，令司机与乘客都有一定的担忧。-Azneal Ishak摄-（吉隆坡28日讯）智能手机召车服务Grab收购Uber东南亚业务，由于Grab还没公布日后的发展详情，司机对未来的运作模式感到担忧。

67岁的司机安东尼阿鲁向《Malay Mail》说，现在Grab已经垄断召车服务，司机只能选择这一家公司。

“以前司机们可以同时帮Uber或Grab打工，现在没有选择了。”

他说，Grab招聘司机的条例比Uber严格很多，那些有案底的人士一概不被接受。

“我在21岁犯事而有案底，但那是数十年前的事了，我担心Grab会因为这个陈年旧事而不让我当司机。”

“难道就因为我过去的犯错，就不让我当司机，导致我不能照顾我家人？”

兼任Uber以及Grab司机的阿耶马兹兰说，他希望Grab收购Uber后，可以以双制度方式运作，让现有的司机可以选择他们觉得比较适合的模式。

“这包括津贴与条例制度。很多司机曾载过麻烦的Grab乘客，所以才选择当Uber司机，现在他们又需要担心了。”

他坦言，Uber的津贴制度给司机比较多的利润，而Grab的条例令人难以招架，容易导致司机被取消资格。

曾是Grab司机的杰鲁仄兰说，他因为被Uber的车资制度吸引而“跳槽”，他担心两家公司合并后，司机的收入会减少。

刚加入Uber司机行列的叶先生说，两家公司的合并是因为Uber的财务不支，合并后能强化司机的竞争力。

“Uber的业务不稳，他们因为竞争力不及他人而亏钱，所以卖掉业务是正确的。”

“我一定不会想跟一家负债的公司打工，我如何能期待他们支付我酬劳？合并后，我可能会有更多的乘客。”

不过他坦言，合并的缺点是乘客只有一个选择，那就是Grab，而Grab也可以随意决定车资，更不需要推出优惠来拉客。

25岁女乘客娜吉哈杜劳拉说，到目前为止，她不知道两家公司合并，对顾客是好还是坏。

“以前他们互相竞争，有不同的优惠，给乘客最好的收费，现在没有竞争了，我不清楚Grab会如何对待我们这些乘客。”

她说，她个人比较喜欢有选择，而消费者通常会同时下载Grab与Uber的召车手机程式，以获得更多的优惠资讯，这样就可以比较价格。

“是啦，Grab一直以来都收费比较便宜，还有很多优惠，但我还是喜欢有第二选择。”

28岁的阿斯拉夫说，以短程车程来说，他比较喜欢召Uber，因为Grab收费比较贵。

“例如从我蕉赖的家去敦拉萨镇轻快铁站，Uber平均收费是4令吉，Grab则收5令吉。”

“很多人觉得差距不大，但长远来计算的话，那就是很大的数目。”

他说，他不知道合并事宜是否惠及乘客，因为两家公司互相推出优惠活动来吸引乘客的情况可能会不复在。

27岁的法扎依德利斯则不太认同合并的做法，不但让乘客少了一个选择，Grab也可能视乘客的光顾为理所当然。

“我希望Grab不会乘机图利，继续提供优惠给乘客。”