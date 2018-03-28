无视警方指示 抗议选区重划者游行至国会大厦外

委派代表进入国会呈交备忘录，但其余示威者仍步行并聚集在国会大厦外，以抗议选区重划事宜。（吉隆坡28日讯）尽管警方仅允许净选盟
在这之前，金马警区主任沙哈鲁丁助理总监是同意让净选盟10名代表进入国会，而其他示威者则必须留在国家纪念碑。
不过，在希盟总裁敦马哈迪的带领下，该些示威者仍步行至国会大厦，直至由轻装镇暴队员设下的路障才停步。
早前有报导指首相拿督斯里纳吉将于今早11时30分提呈选区重划报告，而今早就有约200名净选盟支持者，聚集在国家纪念碑，以示抗议。
Wednesday March 28, 2018
11:58 AM GMT+8
Pandikar halts proceedings after Kit Siang ignores expulsion order
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委派代表进入国会呈交备忘录，但其余示威者仍步行并聚集在国会大厦外，以抗议选区重划事宜。（吉隆坡28日讯）尽管警方仅允许净选盟
在这之前，金马警区主任沙哈鲁丁助理总监是同意让净选盟10名代表进入国会，而其他示威者则必须留在国家纪念碑。
不过，在希盟总裁敦马哈迪的带领下，该些示威者仍步行至国会大厦，直至由轻装镇暴队员设下的路障才停步。
早前有报导指首相拿督斯里纳吉将于今早11时30分提呈选区重划报告，而今早就有约200名净选盟支持者，聚集在国家纪念碑，以示抗议。