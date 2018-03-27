2013年申请房贷RM210万 证人同意林冠英彭丽君早就谈好价格

林冠英抵达法庭，进行第二天的审讯。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市27日讯）槟州首长林冠英购屋舞弊案：来自花旗银行的辩方证人指出，林冠英在2013年申请房贷之前，已经跟洋房卖家即彭丽君谈妥屋价。

该名证人是花旗银行的财务规划师林文森（译音，Lim Wern Shern），他接受林冠英代表律师哥宾星的盘问时说，在2013年，他是花旗银行销售经理，当时林冠英的妻子周玉清联络他，表示要申请房贷达210万令吉。

他说，虽然他不知道林冠英与彭丽君之间的协议，不过他同意哥宾星指林冠英是与卖家达成口头协议后，才申请房贷的说法。

哥宾星接着提问，指在一般情况下，购屋程序包括申请房贷、文件准备以及其他手续等，需要耗时3个月甚至1年来处理时，证人表示同意。

他还说，只有在完成拟定与前述买卖合约后，当局才会进行房子的税务评估。

林文森说，最终达成的房价，可能会与买卖双方起初所达成的价格有出入，这是因为买卖过程耗时会导致价格有所变动。

早前证人也在庭上读出他的口供，指在2013年9月，林冠英以个人名义借贷210万令吉购买洋房。

他说，林冠英在同年12月签署了银行贷款的献议书，不过过后该项接待被取消。

“周清玉在2015年6月5日再联络我，说要重新申请房贷，而重新申请的房贷数额依然是210万令吉。”

林文森也证实，他过后得知林冠英最终是以280万令吉购买有关洋房。

根据证人说法，林冠英的房贷长达15年偿还期，每月1万6172令吉39仙，银行是在2015年7月23日核准的。