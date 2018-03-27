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不拿国家未来冒险 纳吉：注重发展不作甜蜜承诺

马新社

Tuesday March 27, 2018
11:54 AM GMT+8

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纳吉指出，他不会随意作出甜蜜承诺，也永远不会拿国家的未来冒险。 -Yusof Mat Isa摄-纳吉指出，他不会随意作出甜蜜承诺，也永远不会拿国家的未来冒险。 -Yusof Mat Isa摄-（日得拉27日讯）首相拿督斯里纳吉指出，若没有制定好的国家发展计划，他也不会随意作出甜蜜承诺，因他永远不会拿国家的未来冒险。

他昨日出席巫统古邦巴素区部一项活动时说，那是因为身为首相的他，肩负着约3000万国民的希望，即希望政府能带领国家走向更美好的未来。

“我知道自己责任重大，我不会向人民作出甜蜜承诺，或是给予“麦麸”（dedak），进而让人民走入我会拿国家未来冒险的情况。”

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