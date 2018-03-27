废消费税将少200亿收入！纳吉：反对党执政所有政府援助会喊停

纳吉指出，若反对党接管政府，人民将无法享有政府所提供的各种援助。 -马新社-（巴东得腊26日讯）首相拿督斯里纳吉说，若反对党接管政权，人民就无法再享有政府所提供的各种援助。

他指出，最近世界银行已质疑若反对党要废除消费税，他们是否有能力有效执政？

他说：“世界银行质疑，若废除消费税，将造成200亿令吉财政收入流失。这点没在竞选宣言中提到，因为他们（反对党）试图蒙蔽人民的眼睛，不提此缺失。”

“在没说明这事实的情况下，对人民构成的影响意味着政府提供的援助如一个马来西亚人民援助金、向农民及渔民发放的特别拨款等等，将被反对党喊停。”

“若仍不足（填补流失的财政收入），他们可能会提高个人所得税至4%到5%。”

他今天出席与泰裔社群会面的活动，在致词时这么说。

纳吉说，在质疑反对党的能力之际，世界银行称若现任政府继续掌权，该银行对大马的前景具有信心。

他指出，其他机构如世界贸易组织、世界经济论坛（WEF）、国际货币基金组织，以及数家国际银行也对现任政府在国内推行转型的能力具有信心。

“世界级的国际评级机构对大马及我们的前景给予令人信服的认可，因为我们拥有推行转型的能力。”

另一方面，纳吉说，政府将继续带领国内少数民族例如泰裔社群与国家发展洪流同在，以提升他们的社会流动。

他指出，数名泰裔学生在大马教育文凭及大马高等教育文凭取得佳绩，政府将为他们提供更广泛的机会在政府大专深造。

“这符合我国具包容性的政策，以保护国内少数民族例如泰裔社群继续享有宗教及语言自由。”