判监10年过重！ 律师：散播假新闻竟与绑架罪等同刑罚

政府提呈打击假新闻法案，国内律师纷纷觉得相关罪行刑罚过于严厉。 -Azneal Ishak摄-（吉隆坡27日讯）政府昨日提呈2018年打击假新闻法案一读，国内律师们均认为，该新法案似乎将“假新闻”视为严重罪行，如绑架和对国家元首宣战等。

民权律师梁信友（New Sin Yew）向《Malay Mail》指出，该法案其中一个最大的问题是“刑罚过重”。

打击假新闻法案阐明违例者一旦罪成将入狱长达10年，或罚款高达50万令吉，或两者兼施，重犯者则每天追加3000令吉罚款。

梁信友举例，依据现有的刑事法典第124I条文，任何人通过口口相传或书面形式，或以任何报纸、期刊、书籍、传单或其他印刷出版物，或以任何其他方式，包括电子方式传播会引起公众恐慌的虚假资讯或虚假言论，一旦罪名成立，仅被判监禁最高5年。

另外，触犯刑事法典第367条文，即涉及绑架或拐带者，一旦罪成可被判坐牢10年和罚款。

“打击假新闻法律实施如此严厉的刑罚，是否意味着刊登假新闻与绑架的罪行一样严重呢？又或是比危害国家罪行更为严重呢？”

宪法律师林伟杰（Lim Wei Jiet，译音）也认为，法案所提出的刑罚过于严厉，是在我国的宪政民主制度里，极其有害且失衡的条文。

“目前，政府机构和媒体都能轻易应对任何假新闻，且任何人也可以起诉他人诽谤，以维护其权利，因此没必要实施这专制的法律。”

他也说，法案所列明的所有罪行，都属于被归类为谋杀、绑架和其他更严重犯罪的“无逮捕令便可逮捕罪行”（seizable offence），这已形成不成正比的标准。

此外，律师公会宪法法律委员会联合主席苏仁德拉指出，上述法案也列明了对付资助制造和传播假消息人士罪行的刑罚，这非但会令为活动和被定罪者所进行的筹募行为受到质疑，也可能会影响到新闻网站的订户。

他说，言论自由的限制应和弥补伤害的举措成正比。

他指出，若没有带来任何显著的伤害，那人民应被允许自行选择，不过，若即便带来了伤害，该法案的刑罚仍属于过重的。

至于有关若大马人在国外制造假新闻，也同样会受到对付的条文，苏仁德拉表示，虽然备受争议，但国际法的确是允许实施这一项条文。

“是的，通过国际法中的‘被害人国籍原则’，相关条文是被允许实行的，即是若相关活动影响到国家，那国家拥有司法权对付外国人。”

他也说，2018年打击假新闻法案也如同煽动法令和官方机密法令一样，具有域外法律效力。

“不过，这效力仅适用于该些对国家构成威胁的极其严重的行为，即便是国外进行的情况下。”

捍卫自由律师团执行董事艾力鲍尔森（Eric Paulsen）则表示，对付在国外犯罪的公民条文，可能会导致没有遵从官方指示的国外媒体或评论员，成为受对付和惩罚目标。

他也说，有关法案允许法庭谕令任何一方撤除含假新闻的出版内容，意味着法官可以决定相关新闻内容或部落格文章是否造假，且可以在不需要新闻机构或部落客代表的情况下，删除相关文章。

他认为，这项条文是个不公平且危险的规定，因可被轻易滥用，以阻止或骚扰对自身不利的出版。

另外，有关法案第8（3）条文阐明，若政府以公众安宁或国家安全为由获得庭令，被定罪人士则不可再提出上诉，苏仁德拉则认为，这一条文已违宪，法庭纠正错误判决的司法权不应被排除。