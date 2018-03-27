推崇中庸宗教原则！纳吉：大马是模范伊斯兰国家

纳吉说，除了世界穆斯林联盟，沙地阿拉伯也认同我国是其中一个最佳的伊斯兰国家。-马新社-（日得拉27日讯）首相拿督斯里纳吉说，世界穆斯林联盟认同我国实行的中庸之道，证明我国在维护伊斯兰和法典上有崇高承诺。

他说，这也打破了部分人士认为我国不是伊斯兰国家，以及在提升伊斯兰尊严承诺上过于宽松的指责。

“我们推崇的中庸之道，是伊斯兰其中1项基本原则。

“我们没有付薪金给世界穆斯林联盟……他们研究世界各国后，认为我国是模范伊斯兰国家。”

纳吉今天出席与可兰经背诵研究学院学生共进早餐会时，这么说。出席者包括吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙。

世界穆斯林联盟早前声明，支持纳吉在应对恐怖主义时采取中庸之道，以维持我国和平。

该联盟秘书长拿督斯里莫哈末阿依沙说，纳吉领导的全球中庸运动，符合该联盟通过传播伊斯兰的中庸思想，以应对极端主义意识形态的方式。

纳吉说，政府根据宗教要求及原则制定国家政策，重要的是以伊斯兰本旨为根基。

他指出，除了世界穆斯林联盟，沙地阿拉伯也认同我国是其中1个最佳的伊斯兰国家，沙地国王萨勒曼在访问本区域时，将我国列为首个访问的伊斯兰国家。

针对宗教私塾和可兰经背诵研究学院，他说，国家可兰经背诵研究学院政策显示政府关注伊斯兰教育。

“我们要可兰经背诵研究学院和私塾不再被边缘化，我们已将之提升为政府政策和重要议程。”

此外，纳吉也移交610万令吉模拟支票，以协助25间人民宗教学校、11间宗教私塾，以及修复吉打州清真寺和祈祷室。