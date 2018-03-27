英勇争取孩子改教无效！英蒂拉入围“国际妇女勇气奖”

英蒂拉证实已成功入围美国国务院“国际妇女勇气奖”。-Zuraneeza Zulkifli 摄-（怡保27日讯）在历时9年的“改教争子风波”中，最终成功获联邦法院判单方面替孩子改教无效的印裔妇女英蒂拉（Indira Gandhi），日前在美国国务院“国际妇女勇气奖”中获得提名。

“我很早以前已知道（获得提名），但我并没对外宣布，这是个很奇妙的感觉，因这是我意料之外的事件。”

“这从不是我的议程之一，因为我只要我的孩子回来，但我也很感激和感恩能获得此殊荣。”

英蒂拉明日也将出席配合2018年国际妇女节和妇女历史月，在美国驻马大使卡玛拉住所所举办的招待会，以获表扬。

她向《Malay Mail》指出，她的家人包括长女特威达丝妮（Tevi Darsiny）和卡兰迪尼斯（Karan Dinish）也将陪同她出席招待会。

她表示，虽然作为大马人能提名“国际妇女勇气奖”一事，她为此感到高兴，但她并没有因此忽略其极力争取回自己女儿的终极目标。

“我希望这能向有关当局施压，以便能找回我的幼女布拉莎娜蒂莎。”

“我也希望这能鼓励经历着类似情况的妇女能继续前进，永不放弃。”

英蒂拉就因丈夫单方面为孩子改教，而衍生出争夺孩子抚养权的风波，丈夫更是擅自抱走当年只有11个月大的幼女布拉莎娜蒂莎，导致英蒂拉被迫与孩子骨肉分离将近10年。

联邦法院上个月宣判，莫哈末立端单方面为3名孩子改教无效；然而，莫哈末立端和幼女至今仍下落不明。