Kuala Lumpur 25°C, Rain

大马

流言受害者不分对象！国阵领袖：反假新闻法也保护反对党

综合报导

Tuesday March 27, 2018
11:59 AM GMT+8

精采新闻

Wenger claims demands for him to leave due to ‘age discrimination’Wenger claims demands for him to leave due to ‘age discrimination’

Lawyer: Proposed new law treats ‘fake news’ like serious crimeLawyer: Proposed new law treats ‘fake news’ like serious crime

Facebook stock heads for worst month in more than four yearsFacebook stock heads for worst month in more than four years

Trump ‘strongly’ denies Stormy Daniels affair (VIDEO)Trump ‘strongly’ denies Stormy Daniels affair (VIDEO)

广告

更多新闻

Tools

国阵议员指假新闻法不只是保护政治人物，也可让普罗大众免受假新闻的伤害。-图取自Hari Anggara-国阵议员指假新闻法不只是保护政治人物，也可让普罗大众免受假新闻的伤害。-图取自Hari Anggara-（吉隆坡26日讯）国阵国会议员捍卫刚提呈的反假新闻法案，指一旦有关法律生效，受到保护的不只是国阵领袖，在野党领袖也一样受到保障。

国际贸易与工业副部长拿督蔡智勇指出，虽然法律阐明可以强制要求发文者删除文章或假新闻内容，然而法庭拥有最终的权限来执行这项权力。

“反对党理应毫无置疑地支持此法案，他们也会受到保护的。”

他说，在上届大选，有很多不负责人士散播假新闻，包括指有外劳成为选民去投票。

“有了反假新闻法，我们就能阻止这类的讯息被散播。”

他强调，反假新闻法不只是保护政治人物，普罗大众包括商家、个人，总之全部人都受到保护，让他们不成为假新闻的受害者。

他再举例，早前曾出现不少有关学校关闭的假消息，这导致公众被混淆。

“还有一些企业公司因为假新闻而面对损失，例如有传言指公积金局会员的存款受益人如果是18岁以下者，那么一旦会员去世，有关存款将自动由公共信托有限公司（Amanah Raya）接管。”

联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南指出，政府早就应推出反假新闻法，而这项法律将会制衡各方在竞选期间的宣传行为。

“我多次成为假新闻的受害者，不负责人士将我的照片移花接木，贴上很多钞票与黄金，还附加很多不堪的字眼。”

“这不只有损一个人的名誉，也深深伤害他人的心。”

首相署副部长拿督斯里迪瓦马尼说，假新闻对于国家的发展是无益的，任何人身与人格攻击，都会破坏社会的和谐。

他说，假新闻也会影响外资对我国的信心，觉得我国的经济不稳定。

“当然，我们必须确保此法律不会被滥用，需要制衡的制度。”

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

    没有相关报导

广告

MMO Instagram