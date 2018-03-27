流言受害者不分对象！国阵领袖：反假新闻法也保护反对党

国阵议员指假新闻法不只是保护政治人物，也可让普罗大众免受假新闻的伤害。-图取自Hari Anggara-（吉隆坡26日讯）国阵国会议员捍卫刚提呈的反假新闻法案，指一旦有关法律生效，受到保护的不只是国阵领袖，在野党领袖也一样受到保障。

国际贸易与工业副部长拿督蔡智勇指出，虽然法律阐明可以强制要求发文者删除文章或假新闻内容，然而法庭拥有最终的权限来执行这项权力。

“反对党理应毫无置疑地支持此法案，他们也会受到保护的。”

他说，在上届大选，有很多不负责人士散播假新闻，包括指有外劳成为选民去投票。

“有了反假新闻法，我们就能阻止这类的讯息被散播。”

他强调，反假新闻法不只是保护政治人物，普罗大众包括商家、个人，总之全部人都受到保护，让他们不成为假新闻的受害者。

他再举例，早前曾出现不少有关学校关闭的假消息，这导致公众被混淆。

“还有一些企业公司因为假新闻而面对损失，例如有传言指公积金局会员的存款受益人如果是18岁以下者，那么一旦会员去世，有关存款将自动由公共信托有限公司（Amanah Raya）接管。”

联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南指出，政府早就应推出反假新闻法，而这项法律将会制衡各方在竞选期间的宣传行为。

“我多次成为假新闻的受害者，不负责人士将我的照片移花接木，贴上很多钞票与黄金，还附加很多不堪的字眼。”

“这不只有损一个人的名誉，也深深伤害他人的心。”

首相署副部长拿督斯里迪瓦马尼说，假新闻对于国家的发展是无益的，任何人身与人格攻击，都会破坏社会的和谐。

他说，假新闻也会影响外资对我国的信心，觉得我国的经济不稳定。

“当然，我们必须确保此法律不会被滥用，需要制衡的制度。”