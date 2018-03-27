利用已故林苍佑名义捞政治利益！邓章耀轰林吉祥不道德

邓章耀（图）就林吉祥发表“林苍佑健在必投希盟救国”言论，指责后者很不负责任。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市27日讯）槟州民政党今日抨击民主行动党国会领袖林吉祥，指称已故敦林苍佑医生若还在世，将加入希望联盟的言论。

槟州民政党主席邓章耀指出，林苍佑是一名具威望、立场坚定，以及不曾背弃其原则的政治人物，因此林吉祥没有资格针对林苍佑发表这番言论。

他今日对记者说，林吉祥昨天所发表的言论不只是不尊重一名已故的政治伟人，甚至是在侮辱十分敬仰林苍佑贡献的槟州人民。

“历史证明敦林有着坚定的立场，尽管退出马华，但他不曾辱骂任何一名马华领袖。”

林吉祥昨天指出，若民政党前主席林苍佑还健在，他将会加入希盟拯救大马，以不让我国沦为失败的国家。

邓章耀指出，林吉祥没有任何发表这番评论的道德基础，因为自他参政以来，其大多数时间和精力都是消耗在发动丹绒一役、二役和三役，以绊倒林苍佑。

他说，丹绒一役旨在推翻当时担任首席部长的林苍佑。

“林吉祥在1986年无法推翻国阵，但在1990年，他发动丹绒二役，并指控当时已经71岁的林苍佑已老，不再有资格出任首长。”

他提醒林吉祥，不要为达到本身的政治议程，而一直使用林苍佑的名义，因为这类举动，只会显示出他是一名不道德的政治人物，以及不具威信。

林苍佑是槟州第二任首长，任期是1969年至1990年。他于2010年11月24日逝世。