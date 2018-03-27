Kuala Lumpur 28°C, Mostly Cloudy

大马

利用已故林苍佑名义捞政治利益！邓章耀轰林吉祥不道德

马新社

Tuesday March 27, 2018
06:05 PM GMT+8

精采新闻

We’ll make sure Roisah gets citizenship, Idris Jusoh saysWe’ll make sure Roisah gets citizenship, Idris Jusoh says

France to make school obligatory from age threeFrance to make school obligatory from age three

The Edit: Cardi B reveals debut album title and release dateThe Edit: Cardi B reveals debut album title and release date

The Edit: Netflix renews ‘Queer Eye’The Edit: Netflix renews ‘Queer Eye’

广告

更多新闻

Tools

邓章耀（图）就林吉祥发表“林苍佑健在必投希盟救国”言论，指责后者很不负责任。-Sayuti Zainudin摄-邓章耀（图）就林吉祥发表“林苍佑健在必投希盟救国”言论，指责后者很不负责任。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市27日讯）槟州民政党今日抨击民主行动党国会领袖林吉祥，指称已故敦林苍佑医生若还在世，将加入希望联盟的言论。

槟州民政党主席邓章耀指出，林苍佑是一名具威望、立场坚定，以及不曾背弃其原则的政治人物，因此林吉祥没有资格针对林苍佑发表这番言论。

他今日对记者说，林吉祥昨天所发表的言论不只是不尊重一名已故的政治伟人，甚至是在侮辱十分敬仰林苍佑贡献的槟州人民。

“历史证明敦林有着坚定的立场，尽管退出马华，但他不曾辱骂任何一名马华领袖。”

林吉祥昨天指出，若民政党前主席林苍佑还健在，他将会加入希盟拯救大马，以不让我国沦为失败的国家。

邓章耀指出，林吉祥没有任何发表这番评论的道德基础，因为自他参政以来，其大多数时间和精力都是消耗在发动丹绒一役、二役和三役，以绊倒林苍佑。

他说，丹绒一役旨在推翻当时担任首席部长的林苍佑。

“林吉祥在1986年无法推翻国阵，但在1990年，他发动丹绒二役，并指控当时已经71岁的林苍佑已老，不再有资格出任首长。”

他提醒林吉祥，不要为达到本身的政治议程，而一直使用林苍佑的名义，因为这类举动，只会显示出他是一名不道德的政治人物，以及不具威信。

林苍佑是槟州第二任首长，任期是1969年至1990年。他于2010年11月24日逝世。

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram