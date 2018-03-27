激进主义如传染病！副揆呼吁各宗教温和派联手抗极端

阿末扎希指出，各信仰的温和派必须重新打造和平与实用主义的议程，以及排斥极端分子和激进分子。-Yusof Mat Isa- （吉隆坡27日讯）马来西亚呼吁各宗教的温和派，在受到极端主义和原教旨主义所威胁的世界，扮演领头的角色。

副首相拿督斯里阿末扎希指出，各信仰的温和派必须重新打造和平与实用主义的议程，以及排斥极端分子和激进分子。

“极端主义和激进主义没有宗教，也没有文化的支持，他们是能够导致社会分裂和毁灭的病菌。

“单是这个原因，全世界的宗教信徒必须挺身而出，支持中庸议程，这是解决极端思想，以及错误理解宗教原则所带来的问题和混乱的最佳方式。”

他今日在“多元宗教社会的中庸：迈向和平与和谐”国际座谈会上，致词时这么指出。

出席者包括首相署部长拿督斯里贾米尔，以及马来西亚全球中庸行动基金会（GMMF）主席主席拿督纳沙鲁丁。

阿末扎希说，通过中庸方式推广和平与和谐，是促进多元宗教与多元文化社会团结与和谐的第一要素。

“我们要达到这个愿景，就必需推广互相接纳、尊重，以及不同宗教信仰和睦相处的精神，以让这个世界成为所有人类更理想的生活土地。”

他说，大马已为此铺平道路，联合国在去年的第72次大会，接纳大马所提出的中庸议决案。

他说，除了将2019年定为国际中庸年，上述议决案也是大马通过推广对话、包容、谅解与合作，加大中庸声音的努力。

他指出，世界穆斯林联盟也将大马视为世上国民和谐的最佳典范，以及中庸的楷模。

阿末扎希补充，在大马，对话一直都是促进互相谅解和尊重的机制，同时也是针对影响人道的课题，包括维护和平与和谐，分享宗教观点的管道。