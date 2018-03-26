低价买洋房舞弊案开审！支持者聚法庭声援林冠英

开审，一批支持者聚集在法庭外，高举大字报声援林冠英。（乔治市26日讯）槟州首长林冠英以低于市价向商人彭丽君购买独立式洋楼案今日
林冠英是于今早8时30分抵达法庭，一批支持者则在法庭范围处，拿着大字报高呼林冠英的名字。
不过，驻守在法庭外的警员维持秩序，法庭铁门紧闭，确保林冠英的支持者站在法庭范围外。
法庭只限有报名的媒体、林冠英和彭丽君的家属进入庭内。法庭保安森严，尽管获准进入庭内，访客还得经过金属探测器扫描。
2016年6月30日，林冠英被控以低于市价购买独立式洋楼，以及将农业地转为住宅地，他否认有罪。
林冠英被控在2014年7月18日，身为一名公务员，即槟州首长，在州规划委员会上批准Magnificient Emblem公司申请西南区第436及437地段从农业地转换为发展地，让自己及妻子受惠，抵触反贪会法令第23条文。
在这项条文下，若罪成将面对监禁最高20年及罚款1万令吉或不少过贿款的5倍，视何者为高。
林冠英也面对另一项控状，在2015年7月28日，以280万令吉向彭丽君购买房屋，而市价是427万令吉，因而抵触刑事法典第165条文。在此条文下，一旦罪成最高可监禁2年或罚款，或两者兼施。
彭丽君则被控唆使林冠英以280万令吉低于市价购屋，因此抵触刑事法典第109条文 ，并与第165条文同读，若罪成将面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。
此案的审讯期为3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日，以及5月21日至25日。