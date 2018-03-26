低价买洋房舞弊案开审！支持者聚法庭声援林冠英

一批支持者在法庭范围处，拿着大字报高呼林冠英的名字，以示支持。-KE Ooi摄-（乔治市26日讯）槟州首长林冠英以低于市价向商人彭丽君购买独立式洋楼案今日开审，一批支持者聚集在法庭外，高举大字报声援林冠英。

林冠英是于今早8时30分抵达法庭，一批支持者则在法庭范围处，拿着大字报高呼林冠英的名字。

法庭保安森严，只限有报名的媒体、林冠英、彭丽君及2人的家眷进入庭内。-Sayuti Zainudin摄-不过，驻守在法庭外的警员维持秩序，法庭铁门紧闭，确保林冠英的支持者站在法庭范围外。

法庭只限有报名的媒体、林冠英和彭丽君的家属进入庭内。

法庭保安森严，尽管获准进入庭内，访客还得经过金属探测器扫描。

2016年6月30日，林冠英被控以低于市价购买独立式洋楼，以及将农业地转为住宅地，他否认有罪。

林冠英被控在2014年7月18日，身为一名公务员，即槟州首长，在州规划委员会上批准Magnificient Emblem公司申请西南区第436及437地段从农业地转换为发展地，让自己及妻子受惠，抵触反贪会法令第23条文。

在这项条文下，若罪成将面对监禁最高20年及罚款1万令吉或不少过贿款的5倍，视何者为高。

林冠英也面对另一项控状，在2015年7月28日，以280万令吉向彭丽君购买房屋，而市价是427万令吉，因而抵触刑事法典第165条文。在此条文下，一旦罪成最高可监禁2年或罚款，或两者兼施。

彭丽君被控唆使林冠英以低于市价购屋，因此抵触刑事法典第109条文 ，并与第165条文同读，若罪成将面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。-Sayuti Zainudin摄-彭丽君则被控唆使林冠英以280万令吉低于市价购屋，因此抵触刑事法典第109条文 ，并与第165条文同读，若罪成将面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。

此案的审讯期为3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日，以及5月21日至25日。