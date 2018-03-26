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大马

展示治国成绩单！纳吉个人网站增设中文和淡米尔文版

马新社

Monday March 26, 2018
06:25 PM GMT+8

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纳吉将通过个人网站，向人民展示他的治国成绩单。-Firdaus Latif摄-纳吉将通过个人网站，向人民展示他的治国成绩单。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡26日讯）为了彰显一个马来西亚精神，首相拿督斯里纳吉的个人网站www.najibrazak.com 将于本月28日进行改版，增设中文和淡米尔文版网站。

首相秘书拿督斯里东姑沙里夫丁今天发表简短文告说，中文和淡米尔文版网站将设有“传递系统成果”板块，展示国阵兑现第13届大选宣言所取得的成就和交出的成果。

至于“人民为先”板块，他说，这板块会通过人民的视角讲述国家转型历程。

此外，中文和淡米尔文网站也设“国际关系”板块，展示大马在国际舞台的杰出表现。

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