林苍佑健在必投希盟救国！林吉祥问许子根：几时要弃暗投明？

林吉祥就“老人参政”事宜，直指这是非常时刻，需要非常手段。-Yusof Mat Isa摄-（八打灵再也26日讯）行动党国会领袖林吉祥就“老人参政”事宜，直指这是非常时刻，需要非常手段。

林吉祥也是振林山国会议员，他今日发表文告时说，邓小平在他74岁至85岁的时候，成为中国最高领导人，并带领他的国家经历影响深远的市场经济改革。

“在英国，丘吉尔在66岁时受召成为首相，带领国家面对第二次世界大战，并打败希特勒的纳粹德国，他在77岁的时候二度成为英国首相。”

因此，他说，若希望联盟总裁敦敦马哈迪能带领希盟，在布城进行和平及民主的政权转移，并成为大马变成一个正常的民主国家，即选民能和平及民主地选择新政府，这将会是马哈迪留给大马的最大遗产。

对于曾在1990年大选，指已故民政党主席敦林苍佑年纪太大，不适合继续执政事宜，林吉祥说，若林苍佑还健在，他将会弃暗投明转投希盟，拯救大马，确保国家不沦落至失败地步。

“我们已经很久没有听到槟州前首长兼民政党前主席丹斯里许子根的消息，但可悲的是，他还是不能摆脱政客的思维模式，成为一名政治家。

“许子根说我已经77岁了。他还说，我支持即将满93岁的马哈迪为希盟首相人选，和我以前指已故林苍佑太老，不宜从政的言论自相矛盾。

“我相信，若林苍佑还健在，他会弃暗投明，转向支持希盟。

“请问，许子根博士何时才会弃暗投明，加入国内属于光明、正义和中庸的一方？”