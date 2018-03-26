亲纳吉分子率先供证！不知房价却坚持林冠英超低价买洋房

开审，控方传召7名证人，率先出庭证人是号称“Kami Geng Najib”（我们是纳吉帮）一分子的面子书营销人员。（乔治市26日讯）槟州首长林冠英以低于市价向商人彭丽君购买独立式洋楼案今日
面子书营销人员末欣（Mohsin Abdul Latiff，34岁）接受辩方律师盘问时说，他经常在面子书发表贴文时，都会附上“#kamigengNajib”标签，但否认他是“亲国阵”。
“这意味着，我只是首相的支持者。”
在早前，以哥宾星为首的林冠英辩护律师团，指末欣是亲国阵人士，但末欣否认。
哥宾星说，既然末欣是“Kami Geng Najib”一分子，那也会是国阵支持者，因为首相拿督斯里纳吉是国阵领导人。
接着，哥宾星还指，针对林冠英购买洋房的反贪会投诉档案，末欣在此案是有政治利益的。
尽管如此，末欣反驳：“这不正确。我是在收看第三电视台（TV3）广播沙布丁（巫统打昔牛汝莪区国会议员）和林冠英在国会辩论的视频后，才去报案的。”
他澄清，他是根据视频，才向反贪会投诉。
他说，他较后也在WhatsApp收到有关国会视频，因此在2016年3月18日投案。
当哥宾星指，末欣向反贪会投诉的细节，与TV3播出的视频内容有差异时，末欣无法回答。
“你作出的投诉，说明林冠英在2008年购买一间房子，但在视频，沙布丁却清楚说明2015年，所以，你是从哪里拿到消息？”
末欣仅说，他是在2年前投诉，因此忘了细节。
对此，哥宾星指末欣向反贪会投诉林冠英，是有政治阴谋的，但末欣否认。
经过哥宾星施压说出消息来源，末欣才道出他是从一个部落格，掌握相关消息。
后来，末欣承认，他不知道林冠英是何时签署买卖合约（S&P）。
同时，他也承认，他不知道洋房在当时的地价和房价，但坚称林冠英是以低于市价，购买洋房，故而向有关当局投诉。
至于林冠英的洋房价值，末欣确认自己不曾咨询任何产业估价师或专家的意见。
对此，哥宾星质问：“所以，你不知道当时的产业价值，你也不确定林冠英的洋房，是否真的低于市价？”
末欣说，他是从面子书知道与林冠英洋房比邻的房子，价格都很高，因此林冠英购买洋房的价格，很不合理。
最终，当哥宾星指末欣的证词，是为了陷害林冠英，末欣否认。
当哥宾星重问是否知道位于宾汉路（Pinhorn Road）的房价事宜，末欣坦言不懂。
此前，末欣也承认，他曾其社交媒体管理“Mamu Parpu俱乐部”，他经常参与对抗槟州政府和林冠英的活动。
本案主控团以拿督马斯里为首，至于林冠英的辩护律师团包括哥宾星、兰卡巴及雷尔，彭丽君的代表律师分别是拿督V锡淡峇兰，还有资深律师郑宝德。
控方会在今日传召至少7名证人。
主控官马斯里副检察司告诉高庭法官拿督哈达丽雅（Hadhariah Syed Ismail），为了此案，控方会传召54名证人出庭。
2016年6月30日，林冠英被控以低于市价购买独立式洋楼，以及将农业地转为住宅地，他否认有罪。
林冠英被控在2014年7月18日，身为一名公务员，即槟州首长，在州规划委员会上批准Magnificient Emblem公司申请西南区第436及437地段从农业地转换为发展地，让自己及妻子受惠，抵触反贪会法令第23条文。
在这项条文下，若罪成将面对监禁最高20年及罚款1万令吉或不少过贿款的5倍，视何者为高。
林冠英也面对另一项控状，在2015年7月28日，以280万令吉向彭丽君购买房屋，而市价是427万令吉，因而抵触刑事法典第165条文。在此条文下，一旦罪成最高可监禁2年或罚款，或两者兼施。
彭丽君则被控唆使林冠英以280万令吉低于市价购屋，因此抵触刑事法典第109条文 ，并与第165条文同读，若罪成将面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。
此案的审讯期为3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日，以及5月21日至25日。