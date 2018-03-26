亲纳吉分子率先供证！不知房价却坚持林冠英超低价买洋房

末欣坚持林冠英用低于市价价格购买洋房，但无法说出消息来源。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市26日讯）槟州首长林冠英以低于市价向商人彭丽君购买独立式洋楼案今日开审，控方传召7名证人，率先出庭证人是号称“Kami Geng Najib”（我们是纳吉帮）一分子的面子书营销人员。

面子书营销人员末欣（Mohsin Abdul Latiff，34岁）接受辩方律师盘问时说，他经常在面子书发表贴文时，都会附上“#kamigengNajib”标签，但否认他是“亲国阵”。

“这意味着，我只是首相的支持者。”

在早前，以哥宾星为首的林冠英辩护律师团，指末欣是亲国阵人士，但末欣否认。

哥宾星说，既然末欣是“Kami Geng Najib”一分子，那也会是国阵支持者，因为首相拿督斯里纳吉是国阵领导人。

接着，哥宾星还指，针对林冠英购买洋房的反贪会投诉档案，末欣在此案是有政治利益的。

尽管如此，末欣反驳：“这不正确。我是在收看第三电视台（TV3）广播沙布丁（巫统打昔牛汝莪区国会议员）和林冠英在国会辩论的视频后，才去报案的。”

他澄清，他是根据视频，才向反贪会投诉。

他说，他较后也在WhatsApp收到有关国会视频，因此在2016年3月18日投案。

当哥宾星指，末欣向反贪会投诉的细节，与TV3播出的视频内容有差异时，末欣无法回答。

“你作出的投诉，说明林冠英在2008年购买一间房子，但在视频，沙布丁却清楚说明2015年，所以，你是从哪里拿到消息？”

末欣仅说，他是在2年前投诉，因此忘了细节。

对此，哥宾星指末欣向反贪会投诉林冠英，是有政治阴谋的，但末欣否认。

经过哥宾星施压说出消息来源，末欣才道出他是从一个部落格，掌握相关消息。

后来，末欣承认，他不知道林冠英是何时签署买卖合约（S&P）。

同时，他也承认，他不知道洋房在当时的地价和房价，但坚称林冠英是以低于市价，购买洋房，故而向有关当局投诉。

至于林冠英的洋房价值，末欣确认自己不曾咨询任何产业估价师或专家的意见。

对此，哥宾星质问：“所以，你不知道当时的产业价值，你也不确定林冠英的洋房，是否真的低于市价？”

末欣说，他是从面子书知道与林冠英洋房比邻的房子，价格都很高，因此林冠英购买洋房的价格，很不合理。

最终，当哥宾星指末欣的证词，是为了陷害林冠英，末欣否认。

当哥宾星重问是否知道位于宾汉路（Pinhorn Road）的房价事宜，末欣坦言不懂。

此前，末欣也承认，他曾其社交媒体管理“Mamu Parpu俱乐部”，他经常参与对抗槟州政府和林冠英的活动。

本案主控团以拿督马斯里为首，至于林冠英的辩护律师团包括哥宾星、兰卡巴及雷尔，彭丽君的代表律师分别是拿督V锡淡峇兰，还有资深律师郑宝德。

控方会在今日传召至少7名证人。

主控官马斯里副检察司告诉高庭法官拿督哈达丽雅（Hadhariah Syed Ismail），为了此案，控方会传召54名证人出庭。

2016年6月30日，林冠英被控以低于市价购买独立式洋楼，以及将农业地转为住宅地，他否认有罪。

林冠英被控在2014年7月18日，身为一名公务员，即槟州首长，在州规划委员会上批准Magnificient Emblem公司申请西南区第436及437地段从农业地转换为发展地，让自己及妻子受惠，抵触反贪会法令第23条文。

在这项条文下，若罪成将面对监禁最高20年及罚款1万令吉或不少过贿款的5倍，视何者为高。

林冠英也面对另一项控状，在2015年7月28日，以280万令吉向彭丽君购买房屋，而市价是427万令吉，因而抵触刑事法典第165条文。在此条文下，一旦罪成最高可监禁2年或罚款，或两者兼施。

彭丽君则被控唆使林冠英以280万令吉低于市价购屋，因此抵触刑事法典第109条文 ，并与第165条文同读，若罪成将面对监禁最高2年或罚款，或两者兼施。

此案的审讯期为3月26日至30日、4月9日至12日、4月23日至27日、5月7日至10日，以及5月21日至25日。