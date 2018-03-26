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申请当海外邮寄选民要快！选委会：国会解散后恕不处理

马新社

Monday March 26, 2018
07:03 PM GMT+8

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选委会表明，海外邮寄选民的申请将于国会宣布解散当天截止，当天午夜12时过后的申请一律不受理。-Saw Siow Feng摄-选委会表明，海外邮寄选民的申请将于国会宣布解散当天截止，当天午夜12时过后的申请一律不受理。-Saw Siow Feng摄-（吉隆坡26日讯）选举委员会说，海外邮寄选民的申请将于国会宣布解散当天截止，当天午夜12时过后的申请一律不受理。

选委会在第14届大选专属面子书专页贴文说，海外邮寄选民申请者必须是已登记为普通选民或缺席选民，以及须在国会和州议会解散前的5年内，曾经回马或在大马逗留至少30天。

不过，在泰国南部（陶公府、北大年、也拉、宋卡拉及沙敦）、新加坡、汶莱、印尼加里曼丹的大马选民无法享有这项便利，必须在投票日回国投票。

选委会指出，海外邮寄选民申请者须提呈1B表格，该表格可以从选委会官网下载。

“填妥的表格可通过电邮到邮箱upup@spr.gov.my，或者传真至选委会布城总部，传真号码：03-8881 0424/0399/0394/0386/0369；或者邮寄到以下地址：Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Menara SPR, No 2 Jalan P2T, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya (u.p. Unit Pengurusan Undi Pos Luar Negara)。”

“选委会将审核每份接获的申请，申请者将收到通知是否获批。不过，已登记为海外缺席选民者，自动视为邮寄选民，他们无需提出申请。”

选委会也提醒登记为海外缺席选民者，通过选委会官网的“选委会投诉与咨询系统”更新他们在海外的住址，以确保第14届大选的邮寄选票能寄到正确地址。

“要更新最新的海外住址，申请者须附上护照副本以便核实。”

欲知详情，公众可致电03-88810081，或发电邮至upup@spr.gov.my。

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