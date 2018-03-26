早知屋价低于市价！控方：洋房是彭丽君给林冠英的“回报”

控方指林冠英与彭丽君早已串通，而低价买洋房就是给林冠英的回报。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市26日讯）槟州首长林冠英与彭丽君购屋弊案的主控团强调，控方已掌握证据，证明林冠英与彭丽君在签署房屋买卖合约时清楚知道屋价低于市价，同时将举证前者在2009年起每个月以5000令吉租赁这栋产业，导致后者蒙受近50万令吉的亏损。

林冠英购屋弊案今日开审，主控官阿都拉昔副检察司在开场陈词时告诉法庭，控方将提呈的物证，显示林冠英购下这栋产业所支付的印花税高达12万2100令吉，意即在2015年9月8日，这个产业当时的估价为427万令吉。

“证物将显示，在2015年7月28日，两名被告即林冠英与彭丽君已签署的买卖合约，以280万令吉购买槟城乔治市滨汉录门牌25号的一栋独立式房屋，正当这个产业的价值是427万令吉。

“证据显示，林冠英知道280万令吉的购价是低于市价的，林冠英也知道彭丽君与本身的公务职责有关。”

他说，证据也将显示，彭丽君已与林冠英串通，以便让林冠英获得一项贵重物品作为回报，即上述有地房屋，控方也将举证证明作为公职人员的林冠英的这项行为。

“证据将证明被告彭丽君是在2008年以250万令吉的价格，购下槟城乔治市滨汉路门牌25号的房屋，并以每个月1万1872令吉透过大众银行支付供款。

“证据也将显示被告林冠英及妻子周玉清是在2009至2015年，向彭丽君租赁这栋房屋，每个月租金5000令吉。”

他说，证据将显示彭丽君在2009至2015年6月期间，每个月亏损6872令吉，合计49万4784万令吉。

阿都拉昔说，控方的证据将显示，两名被告在2014年6月23日已签署附加条约，即林冠英已支付10万令吉的支票，以让他以280万令吉买下这栋有地房产，这个条约的有效期为期5年。

另外，他说，控方将举证证明林冠英在主持槟州发展委员会议，在批准将槟州西南区地段从农业地转为公屋发展地期间，没有报告本身与利益相关者的关系。

他说，控方也将证明林冠英在主持上述会议期间，并没有颁布他租赁彭丽君有的房产的利益关系。

他说，证人也将举证林冠英接获州发展局寻求同意转换上述地段的工作报告，里头附有提出申请的公司，即Magnificient Emblem私人有限公司的公司资料与董事会成员，彭丽君也是该公司的董事会一员，。

他说，证据将显示，林冠英在2014年7月18日召开第二次会议，商讨上述公司提出的转换土地申请事宜时，他早已在同年6月23日签下租赁彭丽君有地房产的合约。

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