林吉祥当年嘲林苍佑太老！许子根：92岁的敦马又怎讲呢？

许子根（右2）被人问起是否重返政坛，他打趣的说：“等我92岁就回来！”-档案照-（吉隆坡26日讯）槟州前首长兼民政党前主席丹斯里许子根就行动党国会领袖林吉祥，支持希望联盟总裁敦马哈迪重返政坛一事，指林吉祥自打嘴巴，因为林吉祥曾在1990年大选，指已故民政党主席敦林苍佑年纪太大，不适合继续执政。

许子根直言：“敦林当年才71岁，他却说，敦林太老了。

“他自己也77岁了，那92岁的呢？我没说，马哈迪太老了。但当有人问我是否重返政坛时，我告诉他，等我92岁了就回来。”

许子根是于本月24日，在民政党50周年党庆上说，林苍佑在1999年丹绒二役被林吉祥击败后，仍活了足足约20年才去世，如果继续执政一两届，肯定可以为槟城贡献更多。

他说，早期曾有人游说他加入行动党，也一度为该党的社会民主主义色彩所吸引。

尽管如此，他见识了林吉祥玩弄情绪和哗众取宠的政治手段后，无法认同和支持行动党。

“林吉祥在丹绒一役时说，许子根还年轻。他是个好人，但进错党。他加入了马哈迪那位独裁者和贪污政党的阵营。现在呢？”

他说，行动党如今采用的“王对王”竞选策略，最终只让华裔吃亏。

他说，民政党始终不认同这种非要斗到你死我活，有我没你的政治文化。

他还说，虽然人类难免会判断错误，但民政40年来清清白白当官，从来没有任何一名当官者被提控贪污。

他说，不过，槟州在过去5到10年却传出了各种“故事”。

另外，槟州民政党主席邓章耀致词时说，反对党从民联变成希盟，如今更沦为“潘金莲”，出卖原则、精神和人民。

“众所周知，潘金莲背叛她的丈夫。安华也背叛他的烈火莫熄运动，马哈迪成立土著团结党违背其2020年宏愿。行动党更糟，以前骂马哈迪，如今却跟他抱在一起对付华社。

他说，槟州希盟政府丑闻缠身及抢夺华社的民间活动，在发展上毫无规划却好大喜功，跟林苍佑和许子根执政时期的作风和政绩，简直是天渊之别。

他还说，行动党如今仍复制90年代的做法，委派重量级的候选人消灭政敌和其能干的领袖。

至于槟州民政党的备战工作，邓章耀说，既然竞选4国13州，必然会全力以赴赢完所有议席，胜算则另当别论。

“我们要赢完所有议席，并非只要区区1个（州席）而放弃另外12个。而且，行动党也别大声。你们尽胜也只有19席，不能单独执政。有胆的话就竞选21席。你怕什么呢？”