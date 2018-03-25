耻与歧视孕妇者为伍！马华焦赖竞委会促纪律对付区会主席等人

马华蕉赖国会选区竞选委员会一致通过，要求马华中央向涉及者采取纪律行动，以维护党形象。（吉隆坡25日讯）马华蕉赖国会选区竞选委员会主席黄国勇等人表明，会与发表“重新考虑孕妇当候选人”言论的该区会主席拿督沈永平等人划清界线，并指后者的言论，不代表马华焦赖区会大部分党员的立场。

黄国勇于本月23日发表文告时，要求马华总会长拿督斯里廖中莱对付沈永平等人，以维护马华形象。

文告说，发表“重新考虑孕妇当候选人”言论的领袖，分别是区会前主席丶副主席，和一位妇女组副主席。

“刊登在报章上的照片，后排4人都只是普通党员。

“照片中的人数加起来，都还不到区会委员会成员的10%，怎能代表马华蕉赖区会？”

文告说，沈永平等人在发言时，使用不正确字眼，导致讯息南辕北辙，令马华成为政敌的攻击目标。

“这番言论也被网民批评为歧视女性。

“沈永平等人发表的言论，已令到马华的形象被打击，这也影响马华在备战大选的士气。”

文告说，一些不明就理的民众也会因为此事，对马华有非常坏的印象。

文告说，沈永平曾因行为不检，而遭大部分区会委员投不信任票，区会代表更表明了要摆免他主席的职位，如今发表“重新考虑孕妇当候选人”言论，其动机与意图，是值得怀疑的。

文告说，该区会大部分委员已于早前曾经向纪律委员会投诉，相信党中央会加速处理。

沈永平等马华蕉赖顾问团成员，日前指蕉赖准候选人王欣怡已经怀孕，因此担心她操劳过度，呼吁党中央另选候选人。