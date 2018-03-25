近RM12亿土地转换疑涉舞弊 反贪会下周召依约垦殖民调查

反贪会将会介入调查依约土地舞弊案。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡25日讯）反贪污委员会将传召雪兰莪州依约区土地垦殖民，以协助调查该地区一块约880公顷土地以11亿8000万令吉转售给私人发展商案件。

反贪会主席丹斯里祖基菲里指出，反贪会将在下周传召他们。

他说，至今已有5名嫌犯被延长扣留至下周三。

他今日出席印裔大专生集会后，在记者会上这么说。

依约区垦殖民日前提到，他们愿意针对这起土地交易案，到反贪会录取口供。