拟袭击非穆斯林宗教场所！警方逮捕7恐嫌

弗兹哈仑说，有7名人士在恐袭罪名下被逮捕，当中有一人计划突袭非穆斯林宗教场所。-路透社-（吉隆坡24日讯）全国警察总长丹斯里弗兹哈仑表示，有7名人士在恐袭罪名下被逮捕，当中有一人计划突袭非穆斯林宗教场所。

弗兹哈仑今日发表文告时说，警方在柔佛展开的取缔行动，逮捕了6名与恐怖组织“伊斯兰国”（IS）有关联的人士，并指这6人涉及计划攻击非穆斯林宗教场所、绑架和谋杀警员。

“第3名嫌犯（30岁）是一名保安人员，主要负责从邻国采购军火，他侦察新山一带的非穆斯林宗教场所，作为攻击目标。”

弗兹哈仑表示，警方是在2月27日至3月15日，展开逮捕行动。

他说，警方是在2月27日展开首次行动，并逮捕了3名年龄30至46岁之间的嫌犯。

第二次行动是在2月28日至3月1日，警方再逮捕3名嫌犯。

他说，有嫌犯尝试购买武器、发动攻击、绑架和谋杀，所以遭逮捕。

他表示，第三次行动的位置是在沙巴，一名菲律宾籍“阿布沙耶夫”成员在3月15日被逮捕。

他说，这名31岁的男子是阿布沙耶夫领导人的得力助手，他与此前参与该恐怖组织的马来亚大学前讲师马末阿末博士（Dr Mahmud Ahmad）有关联。

据悉，菲律宾有关当局也在追踪这名嫌犯的下落，原因是嫌犯被指与数宗绑架、赎和试图谋杀案有关。

不仅如此，嫌犯还是“爆炸装置”的专家。