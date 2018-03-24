“1984年政府无勇气落实” 纳吉坚信GST利国惠民

首相纳吉表示，物价高涨不完全是因为GST。-马新社-（吉隆坡24日讯）首相拿督斯里纳吉为“物价高涨全归咎商品及服务税（GST，俗称“消费税”）”抱不平，并指政府在1984年曾想过落实这项政策，惟基于恐怕会付出政治代价而作罢。

他说，如今，国阵政府坚信GST长远而言利民惠国，因此，愿意承担这个政治代价。

“GST的课题也不是新鲜事，在1984年，当时的政府也想推行GST。但是，当时的政府并没有政治勇气这么做，因为即使这是正确的决定，但要付出政治代价。”

“不过，我们愿意承担这个政治代价，因为这是正确的，毕竟这长远来说将利惠人民和国家。我相信。”

他周五晚在2017年国家转型计划报告推介礼的对话环节，提到GST和削减燃油补贴被指是生活开销高涨的主要因素，这么回应。

“其实，物价高涨不完全是因为GST。”

“因为当我们推行GST，我们予以温和地执行，也因此我们豁免578种商品，尤其是基本的必需品如米、肉鸡、鸡蛋、鱼类、蔬菜、面包、食用油、水果、书籍、药物免征GST。”

他说，我国史上最高的通货膨胀率，分别是在1998年和2008年，达8.4%；然而，随着政府落实GST后，我国的通胀率在2015和2016年报2.1%，2017年则报3.7%。

在今年2月，通胀率则下滑至1.4%。

“因此，如果说是因为GST，那是不妥的。不可能甘望鱼涨价也关系到GST，因为鱼类豁免GST。”

他强调，这一切道听途说的问题，都没有数据支撑。

另外，纳吉重申，“我国将破产论”是毫无根据的指控；反之，政府谨慎和负责任的管理开销。

“我们的国债巅峰是在1986年，当时国债占国内生产总值（GDP）的103.4%，那是在1986年！如今，国债只占国内生产总值的50.8%。”

他说，若与其他国家相比，譬如日本的国债占国内生产总值的240%、新加坡占111%，英国则占89%。

“根据逻辑，这些国家应该比大马先破产，不是我们。因此，指大马将破产事实上是毫无根据的。”

此外，他说，大马是其中一个制定法定国债上限的国家，这证明政府的纪律和决心从而作出改变。

大马在2017年的国债占国内生产总值的50.8%，仍然低于55%的顶限。