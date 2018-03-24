张贴海报数落林冠英违法 槟市政厅向邓章耀开罚单

邓章耀张贴海报数落林冠英，遭到市政厅开罚单。 -K. E. Ooi摄-（乔治市24日讯）槟州国阵日前在槟城多地张贴了 数落首长林冠英的海报 ，槟岛市政厅昨日证实为此向该州国阵主席邓章耀发出250令吉的罚单。

邓章耀事后向《当今大马》表示，槟州希盟政府应优先解决其他更迫切的规划课题。

有关会否缴付罚款，他也表示，他要先看过罚单才有所决定。

“他们（市政厅）只是根据政治主子的指示，履行职责。”

“与其关注海报事件，他们的政治主子应先赶快解决更加急迫的规划课题。”

据《中国报》报导，槟岛市政厅市长尤端祥指出，市政厅已将250令吉的罚单邮寄给邓章耀。

他说，既然邓章耀已承认在槟岛非法张贴海报，那就已抵触1980年卫生及公共安全条例。

他也说，任何想要张贴海报的人士，应遵守最基本的条例，即向市政厅提出申请。

“市政厅共动用60名职员来拆除该3500张海报，职员是从凌晨开始至清晨才完工，所以相关拆除费事后再邮寄给邓章耀索款。”

槟岛市政厅执照组主任阿兹曼说，依据上述条例，市政厅会以每条街道250令吉来计算罚款，同时另外征收拆除海报的费用。

他指出，市政厅目前只先邮寄一条街道的罚单给邓章耀，其余罚单将稍后再寄出。

槟岛和威省两地共40个州选区，日前出现大量数落林冠英的中英海报，而邓章耀也承认，相关海报和广告都是出自国阵之手。