“连马云也被吸引” 纳吉：国家转型计划推行7年获成果

首相纳吉（左）表示，有信心我们能达到国家转型计划的目标，在2020年成为高收入先进国。-马新社-（吉隆坡24日讯）首相拿督斯里纳吉表示，国家转型计划（NTP）自7年前推展以来，不止取得许多成就，且已向人民兑现承诺。

他说，大马已走出中等收入的陷阱，明亮的经济展望也获得国际评级机构的认可，列入A等评级的我国的经济预测稳定成长。

“看看我们目前取得的卓越发展，我有信心我们能达到国家转型计划的目标，在2020年成为高收入先进国。”

纳吉也是财政部长。他在周五晚发布的《2017年国家转型计划报告》序文这么说。

这场活动也获本地电视台作现场直播。

尽管如此，他说，这一路走来并不容易，政府迫于作出艰难但理智的决定，确保合理化补贴机制取得进展，还有推行商品及服务税（GST，俗称“消费税”）以提升收税效率。

“虽然面对强烈的抨击与反对，我们依然坚持这个立场，因为我们知道这是正确的决定，大马全民也已见证国家的赤字预算，从2009年的6.7%降至2017年的3%”

他说，大马去年经济增长率报5.9%，是3年来成长率最高的一次，甚至超越本区域的国家和地区如新加坡、印尼、韩国及台湾。

他说，自2010年推展的这项改革政策的成果，还包括提升外资对我国的信心。

“这可从最近这几年许多外资的涌入获得印证。”

他说，大马取得另一个令人自豪的表现，包括在去年3月由阿里巴巴集团创办人马云所推展的数码自由贸易区。

“这些公司选择大马，是因为我们所推行的政策让国家成为一个吸引他们拓展业务的据点。”

利民计划并非“自爽”政策

针对未来，纳吉说，政府将在“2050年国家转型计划”展开后续的计划。

“当我们达到大马成为先进国的愿景后，接下来就是在2050年，成为一个在经济发展、人民和谐和革新方面，全球最先进的国家。”

此外，纳吉在国家转型计划报告推介礼的对话环节，回应负责国家转型计划事务的首相顾问依德利斯的提问时，强调政府推行的利民计划并非“自爽”政策。

纳吉说，城乡各阶层的人民，都能从这些计划中受惠。

他以公共交通的多元发展为例，全国一共有120万人每天享受这个便利，包括刚完成的捷运计划，也让12万人受惠。

“渔民每个月也获得300令吉，一马援助金有700万人拿到。这一切都对人民带来正面的效益。”

依德利斯的提问是，政府落实的许多计划被指是“自爽”的计划，人民无法从中感受得到。

《2017年国家转型计划报告》摘要如下：

· 赤字预算从2009年的6.7%减至2017年的3%

· 2017年的私人投资占投资总额的68%

· 在2017年，轻快铁与巴士乘客量平均每日达121万人，搭客满意度改善提升至90%

· 在2017年，电子企业家计划带来2430万令吉的收益

· 一共有5898人参与电子收入计划（eRezeki）

· 2016年，大马家庭收入的中位数增至5228令吉，比起2014年的4585令吉高

· 政府放眼100家跨国公司的目标当中，有73家自2011年起在首都成立总公司

· 截至2017年，边佳兰石化综合中心（PIC）工程已完成84%

· 6家油气服务与设备（OGSE）的跨国企业在国内开始运作，公司总数累积达39家

· 在2017年，油气服务与设备公司的投资总额达72亿5000万令吉

· 2017年全球零售发展指数，大马在55个国家与地区当中名列第三

· 棕油与橡胶为2017年人均国民总收入贡献799亿令吉

· 在2017年，大马是世界第三大太阳能光伏电池（PV Cell）和模块制造国

· 大马占拥全球回教资产市场值的30%，高达710美元

· 在2018年经商报告，大马排名第24位，在亚洲地区的经商便利则排名第4位

· 截至2017年12月杪，一共有46万2784个商户向商品及服务税（GST）注册

· 在2017年石油相关的收益占政府收入的14.9%，2009年则占41.3%

· 2017年，国债占国内生产总值的50.8%，2016年则占52.7%