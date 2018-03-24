公账会报告还清白！纳吉：1MDB案我没犯法

纳吉说，报告里没有一段句子，说明他偷了公司的钱，或沙地阿拉伯政府的捐献，是1MDB的钱。-马新社-（吉隆坡23日讯）首相拿督斯里纳吉表示，有关一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的公账会报告的结论是，他没有犯法。

他指出，报告里没有一段句子，说明他偷了公司的钱，或沙地阿拉伯政府的捐献，是1MDB的钱。

“报告指出，1MDB是一个没有扎实基础的商业个体，因为政府投资的资本只有100万令吉。”

“1MDB有大型计划，也贷款420亿令吉，而这笔贷款的利息是每年5%而已，或每年20亿令吉。”

纳吉昨晚出席2017年国家转型计划报告推介礼的对话环节时，如是指出。

纳吉也是财政部长，他说，1MDB问题的根源是当Edra能源公司（Edra Global Energy）上市时受挫，结果有人尝试把问题政治化。

“其实，他们计划推翻一个民选政府，制造谣言将问题政治化，如指420亿令吉（贷款）不见了等。”

“当时，Edra能源公司该上市了。不过，它做不到，且市场原本该锁定180亿令吉至220亿令吉，但没发生。”

尽管如此，纳吉说，政府已采取正面措施，将1MDB合理化，目前营运顺利。

他说，政府积极发展敦拉萨国际贸易中心（TRX），而标志性大楼（Signature Tower）预计会在今年8月竣工。

“即将成为马新高铁其中一站的大马城，也在发展2个捷运，预计未来几年，这块202.34公顷的地段，将成为最先进的地区。

“这些资产将货币化，我们用它来解决1MDB债务，根据预测，若我们能拿到真正的价值，在合理化计划下，即使发展1MDB过程，我们也能赚钱。”

纳吉也否认外界指1MDB导致外资减少的说法。

“在2010年，当我们开始（国家转型政策），我们看到复合回酬率（CAGR），特别是私人投资方面，只有7%，不过7年内，它已涨到11%。”