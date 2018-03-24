大选别碰敏感课题！柔苏丹：政党勿引发种族争执

殿下提醒各政党，在来届大选勿触碰敏感课题，不要引发种族和宗教争执。 -Facebook/Sultan Ibrahim-（沙登24日讯）柔佛州苏丹依布拉欣谕令各政党，在来届大选避免触碰敏感课题，不要引发种族及宗教争执。

他说，朝野各方必须负责任，以人民利益为重及维护国家和谐。

“若发生不必要的事，所有人民肯定会受苦，接着国家会被摧毁。”

殿下今日出席一项活动时，这么说。

苏丹也提醒国人团结一致，不要因为不同政见而分裂，反之应该更专注在共同点上。

殿下认为，那些经常惹事的人是利用种族及宗教差异课题，煽动人民互相仇恨。

“在多元种族及宗教的生活中，所有人都必须懂得互相尊重及包容。”