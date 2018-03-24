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大马

别因收到“糖果”感亏欠 拉菲达：对错事闭目掩耳会害了国家

综合报导

Saturday March 24, 2018
06:33 PM GMT+8

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拉菲达说，国人不应该因为得到好处，有感亏欠，而对国家发生不正确的事睁一只眼，闭一只眼。 -Yusof Mat Isa摄-拉菲达说，国人不应该因为得到好处，有感亏欠，而对国家发生不正确的事睁一只眼，闭一只眼。 -Yusof Mat Isa摄-（八打灵再也24日讯）有大马“铁娘子”之称的前贸工部长丹斯里拉菲达认为，大马人无需因在大选前获得任何好处，而有任何“亏欠恩情”（Terhutang Budi）的感觉。

她在其面子书撰文指，大马人不能因觉得亏欠恩情，而对不正确的事闭目掩耳，因这会对国家带来不利的影响。

“我们无需感情用事，且对一个政党或任何人‘忠诚’。我们不应该因获得一马援助金、加薪和津贴、获得一马有限公司（1MDB）基金的朝圣赞助、或是我们收到该些如眼镜、饼干、饭、糖和装有金钱的信封，就觉得有所亏欠。”

她说，人民一定要记得，政府所花费的所有资金，都是来自于人民。

她也说，不要让该些应被禁止或错误的事，成为受认可或合法（Halal）的事，因这会危及年轻一代的未来。

“难道我们就应该典当青年的未来，不关心国家局势，只为了要获得晋升、工资和奖金？”

“永远不要未来仅现在看到的财富，而典当了国家的未来，特别是大选将近的时候。”

她指出，一马公司的债务、贿赂、滥权，以及滥用国家收入的行为，将在未来几年内，为国家带来的影响。

她也指出，就因为相关的事件，让大马引起了全球的关注，而整个世界都好奇为何大马当局并没有采取任何行动。

“其实有关当局都知晓，但他们却采取‘不看’、‘不听’和‘不说’的态度。”

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