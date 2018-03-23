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火箭议员质疑议长：为何禁止提前发布选区重划报告？

综合报导

Friday March 23, 2018
01:30 PM GMT+8

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林吉祥说，在国会史上，不曾有议长限制选区重新划分报告对外公开的时间。-Mukhriz Hazim摄-林吉祥说，在国会史上，不曾有议长限制选区重新划分报告对外公开的时间。-Mukhriz Hazim摄-（吉隆坡23日讯）行动党国会领袖林吉祥表示，在马来西亚国会史上，不曾有议长限制选区重新划分报告对外公开的时间

林吉祥也是振林山国会议员，他今日发表文告时说，国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏限制选区重新划分报告在3月28日，才可对外发布的举动，是开倒车做法，即欠缺问责、透明度和良好施政。

“由选举委员会制定的选区重新划分报告是在昨天提呈国会，但首相没动议采用选委会的建议书。”

他说，在1994年，选委会制定的选区重新划分最终报告，和首相动议会同一天出现在国会议程。

他说，在2003年，选委会制定的选区重新划分报告是在4月3日提呈，而首相动议是在4月7日出现在国会议程，并指国会辩论“首相动议采用选区重新划分报告”后，该动议就在4月8日通过。

对于目前情况，林吉祥认为，这不仅是史无前例，也不可能成立国会遴选委员会，以研究选委会所制定的选区重新划分报告。

“这份选区重新划分报告被国会采用后，首相是否会在下周三动议，解散国会举行第14届大选？”

据了解，该报告共计3本书，说明选区重划程序及选委会的建议，每一本建议书约500页。

另外，行动党峇眼国会议员林冠英也发表文告，要求选委会解释，为何最终的选区重新划分报告与此前提议的内容不同？

林冠英也是槟州首长，他表明还未翻阅有待发布的报告，但报告细节已流传至网络

“据我了解，选区重新划分报告，并不符合此前向一些州属的建议，所以才对这份呈上来的报告有些疑问。”

“我们想知道为何选委会这么做。我很肯定部长会为选委会发声，可是他们身为独立机构的廉正度就备受质疑了。”

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