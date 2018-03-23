魏家祥：国阵有望重夺芙蓉国席

去年11月，魏家祥（右）曾形容张盛闻是“政坛猫山王”，是出类拔萃的人才。-马华供图-（芙蓉23日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥有信心，国阵能在第14届大选从民主行动党手中，重夺芙蓉区国会议席。

他说，这仰赖在国阵森美兰州主席兼州务大臣拿督斯里莫哈末哈山的领导下，成员党保持精诚团结。

“森州马华竞选机关早已做好准备，目前已很稳固，加上与成员党保持友好关系，这些我们认为对确保国阵在即临大选胜利很重要。”

魏家祥今天为拉杭及沉香州选区国阵行动室主持推介后，对记者这么说。

马华森州联委会主席拿督斯里林振辉、马青总团长拿督张盛闻上议员，以及掌管公共设施、环境、合作社及消费事务的森州行政议员拿督阿布乌拜达也有出席。

魏家祥也是首相署部长，他说，州政府为森州制定为期30年的长期规划，即2015—2045年发展大蓝图，从而确保人民能享有和谐与进步。

他说，预计占地10万8000公顷的大马宏愿谷（MVV）计划也将推动森州西部发展，涵盖汝来、芙蓉及波德申，进而促进州内经济增长。

“如我所说，州政府拥有明确的愿景，人民须给予国阵支持，以确保森州继续享有发展与和谐。我们看到发展潜力，我们也要确保社会层面受到照顾，尤其是当国阵人民代议士能为芙蓉国、州选区人民传达心声，我认为这将利于工作推进，因此我们需要一支稳固的团队以继续推动发展议程。”

魏家祥说：“若我们只相信反对党，他们的任务只是一昧反对；而我们则拥有具权威的候选人如教育部副部长拿督张盛闻上议员上阵芙蓉国席。他胸怀明确志向，即为了所有族群人民的和谐，要如何在土生土长的地方推动发展和各种议程。

“我相信张盛闻已为了所有族群做好详尽规划，因此，请支持他，以及让他在第14届大选胜出。”

目前，芙蓉的国会议员是森州行动党主席、行动党全国组织秘书陆兆福。