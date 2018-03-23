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大马

论坛质疑太老不适合再拜相！敦马现身：当面对我说！

综合报导

Friday March 23, 2018
11:47 AM GMT+8

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《光芒日报》举办一场“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，马哈迪（中）出乎意料现身现场，轰动全场。-截图-《光芒日报》举办一场“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，马哈迪（中）出乎意料现身现场，轰动全场。-截图-（吉隆坡23日讯）《光芒日报》举办一场“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，希望联盟总裁敦马哈迪出乎意料现身现场，轰动全场。

马哈迪也是前首相，他昨天（22日）出席“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，并将出席活动的消息发布在官方面子书，上传的照片显示他坐在第一排，面对3名主讲人和主持人。

论坛主讲人是北方大学大马政治研究院主任卡马鲁扎曼（Kamarul Zaman Yusoff）、心理学专家拿督末沙亚教授（Mat Saat Mohd Baki）、健身教练凯文扎里（Kevin Zahri）。

马哈迪还在面子书写道：“有个论坛名为‘要二度拜相的马哈迪是否太老’。”

“我出席了。”

马哈迪将出席活动的消息发布在官方面子书，上传的照片显示他坐在第一排，面对3名主讲人和主持人。-图取自Dr. Mahathir bin Mohamad面子书-马哈迪将出席活动的消息发布在官方面子书，上传的照片显示他坐在第一排，面对3名主讲人和主持人。-图取自Dr. Mahathir bin Mohamad面子书-“大家，我在这呢，当面对我说。”

这则贴文在2小时内，就获得1万2000个赞、1300个留言，转载超过3200次。

论坛进行一小时后，马哈迪现身成为观众焦点，当时，主讲人和主持人正探讨年轻人在政治方面的角色。

马哈迪是在夫人敦西蒂哈斯玛的陪同下，出席活动，并获得主办方安排坐前排。

不仅如此，论坛主持人纳兹里卡哈（Nazri Kahar）更让马哈迪分享养身之道。

“我很健康，因为我保持活跃，不仅是身体，思绪也是。”

“很多人在年老时，他们会睡很多，但他们必须避免。”

“你不会察觉到，身体会随着环境作出反应。”

此外，马哈迪也说，他至今都谨记母亲的劝告，即不能吃太饱，吃饱就必须停口。

“这是很难办到的，不过，若你能做到，这就显示你自律。”

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