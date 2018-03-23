论坛质疑太老不适合再拜相！敦马现身：当面对我说！

（吉隆坡23日讯）《光芒日报》举办一场“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，希望联盟总裁敦马哈迪出乎意料现身现场，轰动全场。
马哈迪也是前首相，他昨天（22日）出席“要二度拜相的马哈迪是否太老”论坛，并将出席活动的消息发布在官方面子书，上传的照片显示他坐在第一排，面对3名主讲人和主持人。
论坛主讲人是北方大学大马政治研究院主任卡马鲁扎曼（Kamarul Zaman Yusoff）、心理学专家拿督末沙亚教授（Mat Saat Mohd Baki）、健身教练凯文扎里（Kevin Zahri）。
马哈迪还在面子书写道：“有个论坛名为‘要二度拜相的马哈迪是否太老’。”
“我出席了。”
“大家，我在这呢，当面对我说。”
这则贴文在2小时内，就获得1万2000个赞、1300个留言，转载超过3200次。
论坛进行一小时后，马哈迪现身成为观众焦点，当时，主讲人和主持人正探讨年轻人在政治方面的角色。
马哈迪是在夫人敦西蒂哈斯玛的陪同下，出席活动，并获得主办方安排坐前排。
不仅如此，论坛主持人纳兹里卡哈（Nazri Kahar）更让马哈迪分享养身之道。
“我很健康，因为我保持活跃，不仅是身体，思绪也是。”
“很多人在年老时，他们会睡很多，但他们必须避免。”
“你不会察觉到，身体会随着环境作出反应。”
此外，马哈迪也说，他至今都谨记母亲的劝告，即不能吃太饱，吃饱就必须停口。
“这是很难办到的，不过，若你能做到，这就显示你自律。”