要求更换法官 雪州选区重划上诉延至下周二聆审

由于雪州政府要求两名法官退审，所以雪州挑战选区重划建议上诉将延至下周二。 -路透社-（布城23日讯）鉴于雪兰莪州政府要求两名法官退审，其挑战选举委员会雪州选区重划建议所提出的上诉，展延至下周二聆审。

以拿督莫哈末扎瓦威为首的上诉庭三司指出，他们将向上诉庭主席丹斯里祖基菲里阿末提出此事，以让后者决定法官阵容。

另两名法官是拿督王南吉和拿督卡马丁。

莫哈末扎瓦威宣布，展延雪州政府的上诉至3月27日聆审。

上诉庭主席负责决定聆审案件的上诉庭法官阵容。

雪州代表律师拿督塞鲁士博士要求莫哈末扎瓦威和卡马丁退审，因为他们俩之前曾聆审两宗类似的案件，并作出裁决。

塞鲁士的申请理由是，这当中存在着的风险是，莫哈末扎瓦威和卡马丁对此事已心里有谱。

莫哈末扎瓦威和卡马丁去年曾驳回由两名霹雳反对党国会议员所提出的上诉，他们同样是要挑战选委会的选区重划。

塞鲁士指出，以莫哈末扎瓦威为首的上诉庭三司，也曾在2015年推翻砂拉越高庭，宣判选委会的砂拉越选区重划通知书无效的裁决。

高级联邦律师陆意清指出，莫哈末扎瓦威和卡马丁没有理由退出聆审此上诉，因为偏颇印象并不是他们须退审的标准。

2017年12月7日，吉隆坡高庭驳回雪州政府挑战选委会的该州选区重划建议，所提出的司法复核。

雪州政府是在去年10月19日兴讼，将选委会、选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣，以及秘书拿督阿都干尼列为答辩人。

雪州政府要求宣判，选委会援用一项2016年研究所提出的选区重划建议违宪。

它也要求宣判选委会没有使用最新选民册的举措违宪。