“我只在霹州上阵” 倪可敏拒证实攻安顺国席

倪可敏表明他不会到其他州属上阵，一定会留在霹州。-Farhan Najib摄-（怡保23日讯）民主行动党霹雳州主席倪可敏表明，他不会到其他州属出战，惟尚未决定是否捍卫太平国会议席和甲巴央州议席。

“有传言说我会到柔佛竞选。我强调，我不会在霹州以外的州属上阵，我爱霹州，也是这个州属的子民，不可能到其他州属竞选，包括柔佛。”

倪可敏今天在记者会上宣布，九洞区州议员郑福基（58岁）和克兰芝区州议员曾福仔（68岁），不会在第14届全国大选中上阵。

他说，这是因为他们想将更多时间放在家庭，此外也让机会给新人上阵。

“这并非受人影响，他们之前已经向行动党领导层表明这个意愿。”

也是霹州行动党主席的倪可敏表示，行动党将会在第14届大选攻打霹州的7个国会议席以及18个州议席。

“国席包括太平、怡保西区、怡保东区、金宝、华都牙也、木歪和安顺。”

“无可否认，候选人将新旧参半，不过今天不会宣布（候选人）。”

他也呼吁在外谋生的霹州子民在大选时回乡投票，因为随着伊斯兰党退出反对党联盟，下届大选每一个议席都不好打。

根据一家中文报章早前的报导，倪可敏可能会在安顺国会议席上阵，硬碰民政党主席拿督斯里马袖强。马袖强在2014年安顺国席补选中，以238张多数票打败行动党巫裔候选人戴安娜。

倪可敏表示，自坊间传出他在来届大选会上阵安顺国席后，太平民政党已“普天同庆”。

“好像他们认为我一定会去安顺，别高兴得太早，让我们等着瞧吧！”