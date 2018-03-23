论坛阻发言还可以撰文表达！北大讲师列敦马不该再任相7大因素

卡马鲁查曼认为马哈迪对首相人选课题反复不定，显然没有当首相的准备。-图截自视频-（吉隆坡23日讯）北大法律、政府与国际研究系讲师卡马鲁查曼（Kamarul Zaman Yusoff）通过10个基准因素，分析希盟总裁敦马哈迪是否适合再度担任首相，而其中有7点显示马哈迪不适合。

《Sinar Harian》昨日举行主题为“马哈迪是否太老不适任相？”的论坛，卡马鲁查曼也是主讲人之一。

他说，他原本打算在论坛上，通过10个基准因素来评论马哈迪的再度任相之路，然而当他讲完第6个因素后，就被主持人中断发言。

卡马鲁查曼在《哈拉卡》撰文说，他所要提出的10个基准因素是法律、体能、遗传、精神、心理、道德、人口、智力、哲学与宗教。

“从法律角度，我认为马哈迪是可以（再任相）的，因为我国并没有像伊朗那样，立法规定国会议员的年龄是75岁以下，我国宪法没有最高年龄限制，只有最低年龄规定，那就是21岁。”

“从体能角度，我认为马哈迪不行，因为他已经做过两次心脏绕道手术，分别在1989年和2007年。他在过去4个月，曾3次无法出席讲座会，还有一次在丹绒马林演讲时，面对严重咳嗽的问题。”

“从遗传方面，我认为马哈迪不行，因为大马男性的平均寿命是72.7岁，而马哈迪的兄弟姐妹都不比马哈迪长命，哥哥马斯沙柯享年79岁、哥哥马哈狄86岁、姐姐哈斯莎89岁、姐姐拉菲雅94岁。”

“从精神角度，我认为马哈迪不行，因为通过2017年7月25日的马来文学学者对话会以及12月20日的希盟主席记者会，马哈迪的认知能力明显下降。”

“从心理层面，我认为马哈迪不行，马哈迪根本没有再度任相的准备，包括他在2016年9月在伦敦大学发表演说，曾说过慕尤丁是他属意的首相人选。马哈迪也说过自己不想再上阵。”

“从道德层面，他觉得马哈迪不行。马哈迪被后辈批评年纪太高不适合担任政府高职时，竟然会反击对方，这包括（旅游部长）纳兹里以及前副首相安华。”

卡马鲁查曼说，当他在论坛叙述完上述6个因素后，主持人就阻止他发言，因此他无法继续讲述其他因素，因此他只好通过文章发表剩下的论点。

“从哲学角度，我认为马哈迪不行。在希盟大选宣言，他们提出了很多改革，然而改革比较属于年轻人的事情，老人则较倾向于安逸。”

“从人口统计方面，我认为马哈迪不行。65岁的大马人口只有6.2%，15岁至64岁者则有69.7%，其他国家的最高领导人年龄都有年轻化的现象，例如加拿大现任总理贾斯廷特鲁多上位时是44岁，法国总统马克龙是40岁，奥地利外交部长库尔茨（Sebastian Kurz）则是31岁。”

卡马鲁查曼说，在论坛上，有主讲人谈及马哈迪有意再任相，显示大马没有有才干的年轻领导时，他建议修改宪法，将国会议员的年龄限制于75岁以下，就能解决领导年龄过高的问题。

他说，他没有预料到马哈迪会突然现身在论坛，而且主讲人更给机会马哈迪夫妇发言，同时也要求我们这些主讲人问马哈迪问题，变成喧宾夺主的局面。

无论如何，他趁机向马哈迪提出他的看法，那就是从智力角度，马哈迪不能当一个好的首相，甚至掌控希盟。

“马哈迪只会成为希盟的傀儡，因为希盟由行动党主导，而且希盟主张任何决定必须达成共识，这可以从希盟大选宣言所阐明的主要课题看得出来。”