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敦马非不请自来！北大讲师爆料论坛主办方“有预谋”帮希盟造势

综合报导

Friday March 23, 2018
12:21 PM GMT+8

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卡马鲁查曼指他早就知道主办方明显是在帮马哈迪以及希盟造势。-图截自视频-卡马鲁查曼指他早就知道主办方明显是在帮马哈迪以及希盟造势。-图截自视频-（吉隆坡23日讯）《阳光日报》（Sinar Harian）昨日举办论坛，讨论93岁高龄的敦马哈迪是否适合再担任首相，结果马哈迪被指“不请自来”而引起轰动，然而其中一名主讲嘉宾爆料，指主办当局“早有预谋”邀请马哈迪前来，因此并非“不请自来”。

昨日论坛的主题为“马哈迪是否太老不适任相？”，首要分享意见的嘉宾有北大法律、政府与国际研究系讲师卡马鲁查曼（Kamarul Zaman Yusoff）、心理学专家末沙艾巴基（Mat Saat Baki）教授以及健身专家凯文查哈里（Kevin Zahari），而主持人则是纳兹里卡哈（Nazri Kahar）。

卡马鲁查曼在伊党喉舌《哈拉卡》撰文，澄清自己并没有陷入帮马哈迪造势的陷阱。

他记得，在论坛举行前，主办当局即《阳光日报》曾告知他，当局有邀请马哈迪出席，并会让马哈迪发表谈话。

“但是因为马哈迪没有明确回覆是否出席，所以我当马哈迪是不会来的。”

不但如此，卡马鲁查曼坦言，他早就知道这场论坛的目的是为马哈迪造势，传达“马哈迪依然有能力任相”的立场，另两名主讲嘉宾则针对马哈迪的体能与精神状态，来评估马哈迪任相的可能性。

“我也知道主持人是马哈迪的崇拜者，更经常批评首相拿督斯里纳吉。主办当局在活动开始前一个小时，交给我主持人准备发问的问题，内容是要主讲人比较贪污腐败的年轻领袖，与充满革命精神年迈领袖的差别。”

他说，他的好友也有劝告，指《阳光日报》过去看起来越来越支持希盟，因此希望他不要出席有关论坛，更担心这是一个预设的陷阱。

“虽然知道这个论坛可能会倾向某一方，我还是决定出席，表达我对马哈迪是否可以再任相的看法。”

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