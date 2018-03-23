不怕当面评论马哈迪！北大讲师：我没吓到尿裤子

社交媒体流传卡马鲁（左）和马哈迪合照时，因貌似不敢看向马哈迪，被网民嘲讽是因为害怕。 -图取自社交媒体-（吉隆坡23日讯）北方大学大马政治研究院主任卡马鲁扎曼（Kamarul Zaman Yusoff）指出，即使是在前首相马哈迪面前，谈论“马哈迪继续拜相是否太老”的课题，他也毫不怯场。

马哈迪昨日突然现身于上述相关论坛后，网民纷纷嘲讽卡马鲁在看见马哈迪后，就被吓得惊慌失措，脸色也不太好看。

但卡马鲁在其面子书撰文指出，他并没有因马哈迪的突然现身，而被吓到尿裤子。

卡马鲁说，马哈迪在社交媒体上挑战他当面对前者给予评论，但可笑的是，若他真的勇敢，应该一早就接受邀请成为主讲人之一，并非突然成为观众，且获得发言机会。

卡马鲁之前指，主办当局是 “早有预谋”邀请马哈迪前来 ，因此马哈迪并非“不请自来”。

他也说，社交媒体上流传他与马哈迪的合照，并指他“服服贴贴地”站在马哈迪旁边，仿佛是吓到尿裤子，是不对的说法。

他表示，他也在论坛上列出了几个拜相条件，分别是法律、体能、遗传、精神、心理、道德、人口等，来评论马哈迪不适合再任相。

“从健康而言，马哈迪年事已高，甚至曾两度进行心脏绕道手术，且还多次因身体抱恙而缺席讲座。”

“以基因来说，大马男性的寿命一般是72.7岁，而马哈迪的兄弟姐妹大部分比马哈迪早逝。”

“至于在精神状况与心理准备方面，马哈迪在数场记者会与讲座有着认知能力下降的迹象，而他也曾说过自己年龄过高，不愿再参选，这显示其心理准备不足。”

“我也提出，他没能力成为好首相，因为他无法控制由行动党主导的希望联盟，加上希盟协议规定每个决定必须基于共识，马哈迪只能成为其他领袖的傀儡。”

他更表示，他对马哈迪的虚伪感惊讶，因虽然他向大众展示了健康的形象，但活动结束后仍可以听见他抱怨讲座行程过于密集，而他也因成为压轴主讲人，被迫等到半夜。

“其实我也希望在问答环节时，观众能给予让当面批评马哈迪的问题，只可惜我被告知相关环节已取消，这不公平。”